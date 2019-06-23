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عرض بيم BIM ماركت مصر – الاثنين 24 يونيو 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عرض بيم BIM ماركت مصر – الاثنين 24 يونيو 2019

أعلنت سلسلة بيم ماركت مصر عن عرض العرض الاسبوعي الجديد على مجموعة من السلع الغذائية في فروعها المختلفة بدءاً من يوم الاثنين 24-6-2019 م وحتى نفاذ الكمية , والسلع المتوفرة في العرض هي :

  • زيت دوار الشمس ريحانة 1 لتر بسعر 17.95 جنية .
  • زيت خليط قلية 700 مللي بسعر 12.25 جنية .
  • عدس ( اصفر – بجبة ) ريحانة وزن 500 جرام بسعر 13.95 جنية .
  • لوبيا بلدي ريحانة وزن 500 جرام بسعر 22.95 جنية .
  • فاصوليا بيضاء ريحانة وزن 500 جرام بسعر 16.95 جنية .
  • ذرة فشار ريحانة 500 جرام بسعر 11.25 جنية .
  • ملوخية جافة الضحى 100 جرام بسعر 5.50 جنية .
  • برجر بقري ميتلاند غدد 25 قطعة وزن 1 كيلو جرام بسعر 44.95 جنية .
  • كسكسي دوبيلا متوسط 800 جرام بسعر 24.95 جنية .
العرض متوفر في 304 فرع في مصر بمحافظات ( الشرقية – الاسكندية – القاهرة – الدقهلية – الفيوم – الغربية – الجيزة – الاسماعيلية – المنوفية – القليوبية – السويس ) , وبيم تقدم لعملائها خدمة إعادة المنتجات إن لم تنل ارضاء عملائها .

عرض بيم BIM ماركت مصر - الاثنين 24 يونيو 2019 عرض بيم BIM ماركت مصر - الاثنين 24 يونيو 2019 عرض بيم BIM ماركت مصر - الاثنين 24 يونيو 2019 عرض بيم BIM ماركت مصر - الاثنين 24 يونيو 2019 عرض بيم BIM ماركت مصر - الاثنين 24 يونيو 2019 عرض بيم BIM ماركت مصر - الاثنين 24 يونيو 2019 عرض بيم BIM ماركت مصر - الاثنين 24 يونيو 2019 عرض بيم BIM ماركت مصر - الاثنين 24 يونيو 2019 عرض بيم BIM ماركت مصر - الاثنين 24 يونيو 2019 عرض بيم BIM ماركت مصر - الاثنين 24 يونيو 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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