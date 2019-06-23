عرض بيم BIM ماركت مصر – الاثنين 24 يونيو 2019

أعلنت سلسلة بيم ماركت مصر عن عرض العرض الاسبوعي الجديد على مجموعة من السلع الغذائية في فروعها المختلفة بدءاً من يوم الاثنين 24-6-2019 م وحتى نفاذ الكمية , والسلع المتوفرة في العرض هي :

زيت دوار الشمس ريحانة 1 لتر بسعر 17.95 جنية .

زيت خليط قلية 700 مللي بسعر 12.25 جنية .

عدس ( اصفر – بجبة ) ريحانة وزن 500 جرام بسعر 13.95 جنية .

لوبيا بلدي ريحانة وزن 500 جرام بسعر 22.95 جنية .

فاصوليا بيضاء ريحانة وزن 500 جرام بسعر 16.95 جنية .

ذرة فشار ريحانة 500 جرام بسعر 11.25 جنية .

ملوخية جافة الضحى 100 جرام بسعر 5.50 جنية .

برجر بقري ميتلاند غدد 25 قطعة وزن 1 كيلو جرام بسعر 44.95 جنية .

كسكسي دوبيلا متوسط 800 جرام بسعر 24.95 جنية .

العرض متوفر في 304 فرع في مصر بمحافظات ( الشرقية – الاسكندية – القاهرة – الدقهلية – الفيوم – الغربية – الجيزة – الاسماعيلية – المنوفية – القليوبية – السويس ) , وبيم تقدم لعملائها خدمة إعادة المنتجات إن لم تنل ارضاء عملائها .

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