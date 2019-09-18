عرض بيم ماركت مصر – الخميس 19 سبتمبر 2019

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت مصر بدءاً من الخميس 19-9-2019 م وحتى نفاذ الكمية عل مجموعة من الادوات المنزلية كعادة عروض المختلفة كل خميس في فروع بيم المختلفة في فروعه المصرية.







عرض بيم مصر الخميس

طقم طاجن بيضاوي لومينارك 2 قطعة ( مقاس 32*20 سم و مقاس 29*17 سم ) بسعر 289.95 جنيه.

لانش بوكس 1400 مل + زجاجة مياه 400 مل مدستار بسعر 36.95 جنيه.

طقم خزين مدستار 3 قطع ( 2 لتر – 4 لتر – 7.3 لتر ) بسعر 55 جنيه.

طقم ليفه تنظيف اواني 2 قطعة بسعر 19.95 جنيه.

صفاية خضار 2 قطعة بسعر 19.95 جنيه.

طقم توزيع سيلكون يد خشب 3 قطع بسعر 56.95 جنيه.

طقم ثلاجة مربع مدستار 3 قطع *1.5 لتر بسعر 31.95 جنيه.

مصفاة سليكون فابلة للطي مقاس 24 سم بسعر 37.95 جنيه.

ملعقة ايس كريم استانلس بسعر 26.95 جنيه.

صينية جلد مدورة بسعر 20.95 جنيه.

صفاية ارز بسعر 14.95 جنيه.

شياطه بسعر 15.95 جنيه. سرفيس مقسم بسعر 8.95 جنيه.

قوالب ثلج شكل فواكه 10 قطع بسعر 9.95 جنيه.

قوالب ايس كريم بسعر 11.95 جنيه.

طقم فرشاة تنظيف 3 قطع بسعر 5.95 جنيه.

ورق كب كيك 100 قطعة بسعر 8.95 جنيه.

قطاعة فاكهة وخضروات 3 سلاح بسعر 45.95 جنيه.

طفم توزيع خشب بقاعدة بسعر 22.95 جنيه.

طقم بولة بلاستيك 5 قطع بسعر 14.95 جنيه.

طقم بولة بلاستيك 4 قطع بسعر 9.95 جنيه.







هذا العرض متوفر في روع بيم وعددها 307 فرع , وشعار بيم انها تقدم خدمة إعادة المنتجات إن لم تنل ارضاء عملائها .