عرض بيم ماركت مصر – الخميس 19 سبتمبر 2019
عرض جديد من سلسلة بيم ماركت مصر بدءاً من الخميس 19-9-2019 م وحتى نفاذ الكمية عل مجموعة من الادوات المنزلية كعادة عروض المختلفة كل خميس في فروع بيم المختلفة في فروعه المصرية.
عرض بيم مصر الخميس
- طقم طاجن بيضاوي لومينارك 2 قطعة ( مقاس 32*20 سم و مقاس 29*17 سم ) بسعر 289.95 جنيه.
- لانش بوكس 1400 مل + زجاجة مياه 400 مل مدستار بسعر 36.95 جنيه.
- طقم خزين مدستار 3 قطع ( 2 لتر – 4 لتر – 7.3 لتر ) بسعر 55 جنيه.
- طقم ليفه تنظيف اواني 2 قطعة بسعر 19.95 جنيه.
- صفاية خضار 2 قطعة بسعر 19.95 جنيه.
- طقم توزيع سيلكون يد خشب 3 قطع بسعر 56.95 جنيه.
- طقم ثلاجة مربع مدستار 3 قطع *1.5 لتر بسعر 31.95 جنيه.
- مصفاة سليكون فابلة للطي مقاس 24 سم بسعر 37.95 جنيه.
- ملعقة ايس كريم استانلس بسعر 26.95 جنيه.
- صينية جلد مدورة بسعر 20.95 جنيه.
- صفاية ارز بسعر 14.95 جنيه.
- شياطه بسعر 15.95 جنيه. سرفيس مقسم بسعر 8.95 جنيه.
- قوالب ثلج شكل فواكه 10 قطع بسعر 9.95 جنيه.
- قوالب ايس كريم بسعر 11.95 جنيه.
- طقم فرشاة تنظيف 3 قطع بسعر 5.95 جنيه.
- ورق كب كيك 100 قطعة بسعر 8.95 جنيه.
- قطاعة فاكهة وخضروات 3 سلاح بسعر 45.95 جنيه.
- طفم توزيع خشب بقاعدة بسعر 22.95 جنيه.
- طقم بولة بلاستيك 5 قطع بسعر 14.95 جنيه.
- طقم بولة بلاستيك 4 قطع بسعر 9.95 جنيه.
هذا العرض متوفر في روع بيم وعددها 307 فرع , وشعار بيم انها تقدم خدمة إعادة المنتجات إن لم تنل ارضاء عملائها .