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عرض بيم ماركت مصر ابتداءاً من الخميس 27 يونيو 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
عرض بيم ماركت مصر ابتداءاً من الخميس 27 يونيو 2019

العرض الاسبوعي الجديد لسلسلة بيم ماركت مصر بدءاً من الخميس 27-7-2019 م أو حتى نفاذ الكمية على أجهزة كهربائية متنوعة , في فروعه المختلفة المنتشرة بمصر .

منتجات عرض بيم الخميس 27 يونيو 2019

  • كارميرا مراقبة ازفيز ( زاوية رؤية واسعة – مشاهدة على الكمبيوتر أو الموبايل – صوت ارسال واستقبال – تحديد تلقائي لوضع الليل أو النهار – سهلة التوصيل بالانترنت – التنبيه عند الحركة – إمكانية تركيب كارت ميموري – إمكانية التثبيت أو التعليق – صورى اتش دس بقوة 720 بيكسل ) بسعر 899.95 جنية . مروحة عمودية جاك ( 18 بوصة – تايمر – ريموت – 3 سرعات – 3 ريشة – ضمان عام ) بسعر 399.95 جنية .
  • مكواة بخار 2000 واط فيليبس ( كي عمودي – تنظيف ذاتي – قاعدة مانعة للاتصال – ضمان عامين ) بسعر 549 جنية .
  • مكواة بخار عمودية ” كي – تنظيف – تعقيم ” ميدياتك ( فرشاة – 1750 واط – مشبك للملابس – شماعة قابلة للطي – عمود قابل للارتفاع والانخفاض – جوانتي عازل للحرارة – عجل لسهولة الحركة – الوان مختلفة – ضمان عامين ) بسعر 975 جنية .
  • توستر 2000 واط 2 شريحة ميانتا ( 7 مستويات تسخين أو فك تجميد – ضمان عامين ) بسعر 399 جنية .
  • ستاند تخزين 4 رف بسعر 139.95 جنية .
  • جزامة 7 دور بسعر 214 جنية .
  • دواسة مطبخ 50*70 سم بسعر 49.95 جنية .
  • جريل جرانيت مقاس 28 سم بسعر 238.95 جنية .
  • طقم صواني ميلامين الشريف 3 قطع بسعر 49.95 جنية .
  • مشاية طبخ 60*100 سم بسعر 89.95 جنية .

 

عرض بيم ماركت مصر ابتداءاً من الخميس 27 يونيو 2019 عرض بيم ماركت مصر ابتداءاً من الخميس 27 يونيو 2019 عرض بيم ماركت مصر ابتداءاً من الخميس 27 يونيو 2019 عرض بيم ماركت مصر ابتداءاً من الخميس 27 يونيو 2019 عرض بيم ماركت مصر ابتداءاً من الخميس 27 يونيو 2019 عرض بيم ماركت مصر ابتداءاً من الخميس 27 يونيو 2019 عرض بيم ماركت مصر ابتداءاً من الخميس 27 يونيو 2019 عرض بيم ماركت مصر ابتداءاً من الخميس 27 يونيو 2019 عرض بيم ماركت مصر ابتداءاً من الخميس 27 يونيو 2019 عرض بيم ماركت مصر ابتداءاً من الخميس 27 يونيو 2019 عرض بيم ماركت مصر ابتداءاً من الخميس 27 يونيو 2019 عرض بيم ماركت مصر ابتداءاً من الخميس 27 يونيو 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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