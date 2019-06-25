عرض بيم ماركت مصر ابتداءاً من الخميس 27 يونيو 2019

العرض الاسبوعي الجديد لسلسلة بيم ماركت مصر بدءاً من الخميس 27-7-2019 م أو حتى نفاذ الكمية على أجهزة كهربائية متنوعة , في فروعه المختلفة المنتشرة بمصر .

منتجات عرض بيم الخميس 27 يونيو 2019

كارميرا مراقبة ازفيز ( زاوية رؤية واسعة – مشاهدة على الكمبيوتر أو الموبايل – صوت ارسال واستقبال – تحديد تلقائي لوضع الليل أو النهار – سهلة التوصيل بالانترنت – التنبيه عند الحركة – إمكانية تركيب كارت ميموري – إمكانية التثبيت أو التعليق – صورى اتش دس بقوة 720 بيكسل ) بسعر 899.95 جنية . مروحة عمودية جاك ( 18 بوصة – تايمر – ريموت – 3 سرعات – 3 ريشة – ضمان عام ) بسعر 399.95 جنية .

مكواة بخار 2000 واط فيليبس ( كي عمودي – تنظيف ذاتي – قاعدة مانعة للاتصال – ضمان عامين ) بسعر 549 جنية .

مكواة بخار عمودية ” كي – تنظيف – تعقيم ” ميدياتك ( فرشاة – 1750 واط – مشبك للملابس – شماعة قابلة للطي – عمود قابل للارتفاع والانخفاض – جوانتي عازل للحرارة – عجل لسهولة الحركة – الوان مختلفة – ضمان عامين ) بسعر 975 جنية .

توستر 2000 واط 2 شريحة ميانتا ( 7 مستويات تسخين أو فك تجميد – ضمان عامين ) بسعر 399 جنية .

ستاند تخزين 4 رف بسعر 139.95 جنية .

جزامة 7 دور بسعر 214 جنية .

دواسة مطبخ 50*70 سم بسعر 49.95 جنية .

جريل جرانيت مقاس 28 سم بسعر 238.95 جنية .

طقم صواني ميلامين الشريف 3 قطع بسعر 49.95 جنية .

مشاية طبخ 60*100 سم بسعر 89.95 جنية .

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