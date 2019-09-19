أخبار إقتصادية

عرض بيم ماركت – الجمعة 20 سبتمبر 2019

بواسطة محمد عبد الرازق 0

عرض جديد من سلسلة بيم ماركت مصر ليوم الجمعة 20-9-2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة مختارة من المنتجات في فروع بيم الـ 307 المختلفة في مصر.



منتجات عرض بيم الجمعة

  • 6 زبادي كامل الدسم + 6 زبادي بطعم الفراولة لاكتيل 105 جرام بسعر 26.95 جنيه بدلاً من 31.95 جنيه.
  • زبادي طبيعي كامل الدسم لاكتيل 12 قطعة * 105 جرام بسعر 26.95 جنيه بدلاً من 31.95 جنيه.
  • بودينج شيكولاتة 100 جرام عدد 4 قطع بسعر 11.50 جنيه بدلاً من 14.25 جنيه.
  • مشروب زبادي ( خوخ – فراولة ) لاكتيل 220 ملل بسعر 4.5 جنيه بدلاً من 5.75 جنيه.
  • زبادي طبيعي نستله 170 جرام بسعر 4.5 جنيه بدلاً من 4.80 جنيه.
  • زبادي طبيعي لاكتيل 170 جرام بسعر 4.5 جنيه بدلاً من 4.80 جنيه.
  • مشروب زبادي ( خوخ – فراولة ) لاكتيل دويتو 420 ملل بسعر 8.25 جنيه بدلاً من 10.25 جنيه.
  • رايب طبيعي لاكتيل 420 ملل بسعر 7.25 جنيه بدلاً من 8.80 جنيه.
  • زبادي ( بالخوخ – بالتوت – بالفراولة ) نستله فروتس 105 جرام بسعر 3.45 جنيه بدلاً من 4.10 جنيه.
  • رايب طبيعي لاكتيل 22 ملل بسعر 4.5 جنيه بدلاً من 5.75 جنيه.
  • زباددي طبيعي لاكتيل 120 جرام بعر 2.75 جنيه بدلاً من 3.35 جنيه.
  • مكرونة أنواع بوكلة 350 جرام بسعر 2.95 جنيه بدلاً من 3.25 جنيه.
  • زيت خليط حلوة 2.25 لتر بسعر 36.25 جنيه بدلاً من 43.5 جنيه.
  • تونة قطع تونيلا 140 جرام بسعر 13.95 جنيه بدلاً من 15.75 جنيه.
  • دجاج مجمد 800 – 900 جرام بسعر 32.95 جنيه بدلاً من 41.95 جنيه.
  • زيت عباد الشمس عافية 1.6 لتر بسعر 32.95 جنيه بدلاً من 37.95 جنيه.
  • قهوة سريعة التحضير نسكافيه 50 جرام بسعر 23.95 جنيه بدلاً من 26.95 جنيه.
  • شاي خرز ليبتون 250 جرام بسعر 24.95 جنه بدلاً من 26.95 جنيه.
  • فول مدمس سادة فودي 400 جرام بسعر 5.95 جنيه بدلاً من 6.75 جنيه.
  • حليب مجفف كامل الدسم اكناز 300 جرام بسعر 19.95 جنيه بدلاً من 24.95 جنيه.
  • مسحوق غسيل يدوي تايد 1 كيلو جرام بسعر 16.95 جنيه بدلاً من 18.95 جنيه.
  • مناديل مبللة ( للعائلة – للأطفال ) فاميلي 120 منديل بسعر 18.95 جنيه بدلاً من 24.95 جنيه.
  • مناديل وجه بلوم 550 منديل بسعر 9.95 جنيه بدلاً من 11.95 جنيه.




محمد عبد الرازق

    مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
    خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
    اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .



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