عرض بيم ماركت – الجمعة 20 سبتمبر 2019
عرض جديد من سلسلة بيم ماركت مصر ليوم الجمعة 20-9-2019 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة مختارة من المنتجات في فروع بيم الـ 307 المختلفة في مصر.
منتجات عرض بيم الجمعة
- 6 زبادي كامل الدسم + 6 زبادي بطعم الفراولة لاكتيل 105 جرام بسعر 26.95 جنيه بدلاً من 31.95 جنيه.
- زبادي طبيعي كامل الدسم لاكتيل 12 قطعة * 105 جرام بسعر 26.95 جنيه بدلاً من 31.95 جنيه.
- بودينج شيكولاتة 100 جرام عدد 4 قطع بسعر 11.50 جنيه بدلاً من 14.25 جنيه.
- مشروب زبادي ( خوخ – فراولة ) لاكتيل 220 ملل بسعر 4.5 جنيه بدلاً من 5.75 جنيه.
- زبادي طبيعي نستله 170 جرام بسعر 4.5 جنيه بدلاً من 4.80 جنيه.
- زبادي طبيعي لاكتيل 170 جرام بسعر 4.5 جنيه بدلاً من 4.80 جنيه.
- مشروب زبادي ( خوخ – فراولة ) لاكتيل دويتو 420 ملل بسعر 8.25 جنيه بدلاً من 10.25 جنيه.
- رايب طبيعي لاكتيل 420 ملل بسعر 7.25 جنيه بدلاً من 8.80 جنيه.
- زبادي ( بالخوخ – بالتوت – بالفراولة ) نستله فروتس 105 جرام بسعر 3.45 جنيه بدلاً من 4.10 جنيه.
- رايب طبيعي لاكتيل 22 ملل بسعر 4.5 جنيه بدلاً من 5.75 جنيه.
- زباددي طبيعي لاكتيل 120 جرام بعر 2.75 جنيه بدلاً من 3.35 جنيه.
- مكرونة أنواع بوكلة 350 جرام بسعر 2.95 جنيه بدلاً من 3.25 جنيه.
- زيت خليط حلوة 2.25 لتر بسعر 36.25 جنيه بدلاً من 43.5 جنيه.
- تونة قطع تونيلا 140 جرام بسعر 13.95 جنيه بدلاً من 15.75 جنيه.
- دجاج مجمد 800 – 900 جرام بسعر 32.95 جنيه بدلاً من 41.95 جنيه.
- زيت عباد الشمس عافية 1.6 لتر بسعر 32.95 جنيه بدلاً من 37.95 جنيه.
- قهوة سريعة التحضير نسكافيه 50 جرام بسعر 23.95 جنيه بدلاً من 26.95 جنيه.
- شاي خرز ليبتون 250 جرام بسعر 24.95 جنه بدلاً من 26.95 جنيه.
- فول مدمس سادة فودي 400 جرام بسعر 5.95 جنيه بدلاً من 6.75 جنيه.
- حليب مجفف كامل الدسم اكناز 300 جرام بسعر 19.95 جنيه بدلاً من 24.95 جنيه.
- مسحوق غسيل يدوي تايد 1 كيلو جرام بسعر 16.95 جنيه بدلاً من 18.95 جنيه.
- مناديل مبللة ( للعائلة – للأطفال ) فاميلي 120 منديل بسعر 18.95 جنيه بدلاً من 24.95 جنيه.
- مناديل وجه بلوم 550 منديل بسعر 9.95 جنيه بدلاً من 11.95 جنيه.