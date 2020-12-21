عرض التلات في كازيون مصر من 22 وحتى 28 ديسمبر 2020
عرض جديد من كازيون مصر ( عرض التلات ) من الثلاثاء 22-12-2020 م وحتى يوم الاثنين 28-12-2020 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من السلع والمنتجات في فروع كازيون المختلفة .
- منتجات غذائية : العراف أوميس نور أرز مصر 1 كيلوجرام – الأطيب دقيق ورق 1 كيلوجرام – هدية مكرونة أنواع مختلفة – الاصيل زيت عباد الشمس 700 مل – كريستال زيت ذرة 900 مل – قلية زيت خليط 2.1 لتر – ريف صابح بيض أبيض أو أحمر 30 قطعة – الوطنية دجاج مجمد 900/950 جرام – كوكي ناجيتس 400 جرام – الحسن والحسين فرانك 400 جرام – الجوكر كفتة حاتي 350 جرام – إشطة أو ميلكي لاند حليب كامل الديم 450 مل – جربن لاند أو أمريكانا حليب كامل الديم 1 لتر – لبنيتا جبنة مثلثات 48 قطعة – بريزيدن جبنة أنواع مختلفة 700 جرام – روستي ناجيتس الدجاج 400 جرام – روستي صدور بانيه عادي أو حار 1 كيلو جرام – روستي صدور بانيه كرانشي عادي أو حار 500 جرام – روستي ستربس الدجاج عادي أو حار 350 جرام – عرفة طحينة 760 جرام – دومتي جبنة فيتا أو اسطنبولي أو فيتا زيتون 500 جرام – دومتي جبنة فيتا أو اسطنبولي أو فيتا زيتون 250 جرام – دومتي جبنة فيتا زيتون أو اسطنبولي أو ملح خفيف تتراباك 1 كيلو جرام – ايطاليانو جبنة موتزاريلا مبشور 300 جرام – بيت كيك شوكولاتة 400 جرام – بيت كيك فانليا 400 جرام – بيت خليط بسبوسة بجوز الهند 400 جرام – عرفة حلاوة سادة 750 جرام – توريست بسكويت ويفر محشو بالفانليا أو الشوكولانة *12 قطعة – غندور بسكويت شاي 165 جرام – نيو كب كيك الكاكاو محشو كريمة 12 قطعة – لومي شيبسي أنواع مختلفة 20-25 جرام – رووتس أعشاب 3 قطع عدد 12 فتلة – نسكويك مشروب شيكولاتة 154 جرام – نستلة نسكافيه أنواع مختلفة 3*1 حجم 18 جرام – نستلة كابتشينو أنواع مختلفة 18.5 جرام .
- منتجات عناية شخصية ومنزلية ومنظفات : بابيا مناديل تواليت 5+1 قطعة – جوود كير مناديل مطبخ 2 رول – مولفيكس حفاضات أطفال وسط مقاس 3 أو مقاس 4 عدد 58 قطعة – مولفيس حفاضات أطفال كبيرة جداً مقاس 5 عدد 58 قطعة – فاميليا كلاسيك 550 عدد 3 قطعة – اريال منظف ملابس جل داوني 1.8 لتر – أوكسي مسحوق اتوماتيك 4 كيلو جرام +900 مل أنواع – أوكسي سائل أطباق 1 لتر – أوكسي منظف ملابس مسحوق يدوي 1100 جرام – هيد أند شولدرز شامبو انتعاش أو نظيف 400 مل خصم – بانتين بديل الزيت 350 مل – هيربل اسنسز شامبو اشراقة المغرب 400 مل – جونسون مناديل مبللة لطيف لكامل الجسم 72 م – جونسون كريم عادي للبشرة 100 مل – جونسون شامبو أطفال 750 مل – سنسوداين معجون اسنان تنظيف عميق 100 مل 15% – أولويز ملمس قطني طويل 2 في 1 جامبو 24 فوطة – جليت ماكينة حلاقة بلو 3 عدد 3 قطع – جليت ماكينة حلاقة حريمي فينوس 4 قطع – مينك شاور جل أنواع مختلفة 1.4 لتر – وايلي صابون سائل لليدين 750 مل – ريفولي صابون 120 جرام عدد 4 قطع .
- أدوات منزلية : ايفريدي بطارية اسود 2 دي – طقم جرانيت 7 قطع ( حلة 18 – 20 – 24 مقلاية 24 ) طقم مقلاية 2 قطعة مقاس 22 / 26 – طقم عشاء 58 قطعة أحجام مختلفة – زهران طقم ثلاجة سيليكون 3 قطع – هوهو إل إي دي 49 بوصة سمارت – كوميتال مكنسة 1600 .