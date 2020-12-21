عرض التلات في كازيون مصر من 22 وحتى 28 ديسمبر 2020

عرض جديد من كازيون مصر ( عرض التلات ) من الثلاثاء 22-12-2020 م وحتى يوم الاثنين 28-12-2020 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من السلع والمنتجات في فروع كازيون المختلفة .