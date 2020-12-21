عرض التلات في كازيون مصر من 22 وحتى 28 ديسمبر 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

عرض جديد من كازيون مصر ( عرض التلات ) من الثلاثاء 22-12-2020 م وحتى يوم الاثنين 28-12-2020 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة من السلع والمنتجات في فروع كازيون المختلفة .

عرض التلات في كازيون مصر من 22 وحتى 28 ديسمبر 2020 20 21/12/2020 - 10:57 م
  • منتجات غذائية : العراف أوميس نور أرز مصر 1 كيلوجرام – الأطيب دقيق ورق 1 كيلوجرام – هدية مكرونة أنواع مختلفة – الاصيل زيت عباد الشمس 700 مل – كريستال زيت ذرة 900 مل – قلية زيت خليط 2.1 لتر – ريف صابح بيض أبيض أو أحمر 30 قطعة – الوطنية دجاج مجمد 900/950 جرام – كوكي ناجيتس 400 جرام – الحسن والحسين فرانك 400 جرام – الجوكر كفتة حاتي 350 جرام – إشطة أو ميلكي لاند حليب كامل الديم 450 مل – جربن لاند أو أمريكانا حليب كامل الديم 1 لتر – لبنيتا جبنة مثلثات 48 قطعة – بريزيدن جبنة أنواع مختلفة 700 جرام – روستي ناجيتس الدجاج 400 جرام – روستي صدور بانيه عادي أو حار 1 كيلو جرام – روستي صدور بانيه كرانشي عادي أو حار 500 جرام – روستي ستربس الدجاج عادي أو حار 350 جرام – عرفة طحينة 760 جرام – دومتي جبنة فيتا أو اسطنبولي أو فيتا زيتون 500 جرام – دومتي جبنة فيتا أو اسطنبولي أو فيتا زيتون 250 جرام – دومتي جبنة فيتا زيتون أو اسطنبولي أو ملح خفيف تتراباك 1 كيلو جرام – ايطاليانو جبنة موتزاريلا مبشور 300 جرام – بيت كيك شوكولاتة 400 جرام – بيت كيك فانليا 400 جرام – بيت خليط بسبوسة بجوز الهند 400 جرام – عرفة حلاوة سادة 750 جرام – توريست بسكويت ويفر محشو بالفانليا أو الشوكولانة *12 قطعة – غندور بسكويت شاي 165 جرام – نيو كب كيك الكاكاو محشو كريمة 12 قطعة – لومي شيبسي أنواع مختلفة 20-25 جرام – رووتس أعشاب 3 قطع عدد 12 فتلة – نسكويك مشروب شيكولاتة 154 جرام – نستلة نسكافيه أنواع مختلفة 3*1 حجم 18 جرام – نستلة كابتشينو أنواع مختلفة 18.5 جرام .
  • منتجات عناية شخصية ومنزلية ومنظفات : بابيا مناديل تواليت 5+1 قطعة – جوود كير مناديل مطبخ 2 رول – مولفيكس حفاضات أطفال وسط مقاس 3 أو مقاس 4 عدد 58 قطعة – مولفيس حفاضات أطفال كبيرة جداً مقاس 5 عدد 58 قطعة – فاميليا كلاسيك 550 عدد 3 قطعة – اريال منظف ملابس جل داوني 1.8 لتر – أوكسي مسحوق اتوماتيك 4 كيلو جرام +900 مل أنواع – أوكسي سائل أطباق 1 لتر – أوكسي منظف ملابس مسحوق يدوي 1100 جرام – هيد أند شولدرز شامبو انتعاش أو نظيف 400 مل خصم – بانتين بديل الزيت 350 مل – هيربل اسنسز شامبو اشراقة المغرب 400 مل – جونسون مناديل مبللة لطيف لكامل الجسم 72 م – جونسون كريم عادي للبشرة 100 مل – جونسون شامبو أطفال 750 مل – سنسوداين معجون اسنان تنظيف عميق 100 مل 15% – أولويز ملمس قطني طويل 2 في 1 جامبو 24 فوطة – جليت ماكينة حلاقة بلو 3 عدد 3 قطع – جليت ماكينة حلاقة حريمي فينوس 4 قطع – مينك شاور جل أنواع مختلفة 1.4 لتر – وايلي صابون سائل لليدين 750 مل – ريفولي صابون 120 جرام عدد 4 قطع .
  • أدوات منزلية : ايفريدي بطارية اسود 2 دي – طقم جرانيت 7 قطع ( حلة 18 – 20 – 24 مقلاية 24 ) طقم مقلاية 2 قطعة مقاس 22 / 26 – طقم عشاء 58 قطعة أحجام مختلفة – زهران طقم ثلاجة سيليكون 3 قطع – هوهو إل إي دي 49 بوصة سمارت – كوميتال مكنسة 1600 .

عرض التلات في كازيون مصر من 22 وحتى 28 ديسمبر 2020 1 21/12/2020 - 10:57 م عرض التلات في كازيون مصر من 22 وحتى 28 ديسمبر 2020 2 21/12/2020 - 10:57 م عرض التلات في كازيون مصر من 22 وحتى 28 ديسمبر 2020 3 21/12/2020 - 10:57 م عرض التلات في كازيون مصر من 22 وحتى 28 ديسمبر 2020 4 21/12/2020 - 10:57 م عرض التلات في كازيون مصر من 22 وحتى 28 ديسمبر 2020 5 21/12/2020 - 10:57 م عرض التلات في كازيون مصر من 22 وحتى 28 ديسمبر 2020 6 21/12/2020 - 10:57 م عرض التلات في كازيون مصر من 22 وحتى 28 ديسمبر 2020 7 21/12/2020 - 10:57 م عرض التلات في كازيون مصر من 22 وحتى 28 ديسمبر 2020 8 21/12/2020 - 10:57 م عرض التلات في كازيون مصر من 22 وحتى 28 ديسمبر 2020 9 21/12/2020 - 10:57 م عرض التلات في كازيون مصر من 22 وحتى 28 ديسمبر 2020 10 21/12/2020 - 10:57 م عرض التلات في كازيون مصر من 22 وحتى 28 ديسمبر 2020 11 21/12/2020 - 10:57 م عرض التلات في كازيون مصر من 22 وحتى 28 ديسمبر 2020 12 21/12/2020 - 10:57 م عرض التلات في كازيون مصر من 22 وحتى 28 ديسمبر 2020 13 21/12/2020 - 10:57 م عرض التلات في كازيون مصر من 22 وحتى 28 ديسمبر 2020 14 21/12/2020 - 10:57 م عرض التلات في كازيون مصر من 22 وحتى 28 ديسمبر 2020 15 21/12/2020 - 10:57 م عرض التلات في كازيون مصر من 22 وحتى 28 ديسمبر 2020 16 21/12/2020 - 10:57 م عرض التلات في كازيون مصر من 22 وحتى 28 ديسمبر 2020 17 21/12/2020 - 10:57 م عرض التلات في كازيون مصر من 22 وحتى 28 ديسمبر 2020 18 21/12/2020 - 10:57 م عرض التلات في كازيون مصر من 22 وحتى 28 ديسمبر 2020 19 21/12/2020 - 10:57 م

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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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