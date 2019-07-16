عامل كام بيع وشراء.. اعرف سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-7-2019 مقابل الجنيه في 15 بنك

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء مع بداية التعاملات حالة من الاستقرار نسبي في البنوك المصرية باستثناء بنك المصرف المتحد الذي تراجع فيه سعر الدولار بشكل طفيف للغاية، ليُسجل الآن وفق أخر تقارير 16.54 جنيه مقابل 16.64 جنيه للبيع، وتراجع أيضاً بشكل ملحوظ في بنك قناة السويس ليُسجل 16.54 للشراء مقابل 16.64 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء عند 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.66 للبيع.

أسعار الدولار اليوم

استقرت أسعار الدولار اليوم في بنك مصر والأهلي المصري عند 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.64 جنيه للبيع بعد أخر تراجع شهده الأخضر في نهاية التعاملات المسائية ليوم الأحد، وتصدر مصرف أبو ظبي الإسلامي قائمة البنوك الأعلى سعراً لشراء الدولار بقيمة 16.58 جنيه، بينما سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع الدولار بنحو 16.64 جنيه.

جديراً بالذكر أن أسعار الدولار قد شهدت تراجع من بداية شهر رمضان الكريم وحتى تعاملات اليوم بنحو أكثر من 54 قرش مقابل الدولار الواحد، وسجل الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقى الدولي عند نفس السعر الذي اختتم به البنك تعاملاته مساء أمس الإثنين، وسجل الدولار في البنك المركزي المصري للشراء 16.545 جنيه مقابل 16.6679 جنيه للبيع.

البنك سعر الشراء بالجنيه سعر البيع بالجنيه بنك البركة 16.57 16.67 بنك عودة 16.56 16.66 بنك التعمير والإسكان 16.56 16.66 البنك الأهلي المصري 16.56 16.66 كريدي أجريكول 16.56 16.66 بنك مصر 16.56 16.66 البنك العربي الأفريقي الدولي 16.56 16.66 البنك التجاري الدولي CIB 16.54 16.64 بنك الإسكندرية 16.54 16.64

واستقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند 16.55 جنيه للشراء مقابل 16.65 جنيه للبيع، وسجلت أسعار الدولار في كل من بنك الإمارات دبى الوطنى، الأهلى المتحد، البنك المصري لتنمية الواردات بنحو 16.55 جنيه للشراء مقابل 16.65 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

ونتابع معكم أسعار العملات طبقاً لتعاملات البنك الأهلي المصري أحد أبرز وأقدم البنوك في مصر، حيث سجل اليورو مقابل الجنيه في الأهلي المصري للشراء 18.65 جنيه مقابل 18.80 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.41 للشراء مقابل 4.44 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في الأهلي المصري 4.5061 للشراء مقابل 4.5358 للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي في البنوك بنحو 54.14 للشراء مقابل 54.93 جنيه للبيع، وسجل أخيراً الإسترليني 20.647 جنيه للشراء مقابل 20.8583 للبيع.