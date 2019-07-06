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عامل كام.. اعرف سعر الدولار اليوم السبت 6-7-2019 مقابل الجنيه في جميع البنوك

كتب عبد العزيز عليفي آخر تحديث
عامل كام.. اعرف سعر الدولار اليوم السبت 6-7-2019 مقابل الجنيه في جميع البنوك
سعر الدولار

واصل سعر الدولار اليوم السبت في البنوك استقراره نظراً للعطلة الرسمية في البنوك يومي الجمعة والسبت، ومن المُقرر مواصلة البنوك عملها غداً الأحد 7 يوليو، ليستقر متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع، جديراً بالذكر أن أسعار الدولار قد استقرت لليوم الثاني على التوالي بعد الإنخفاض الذي شهده الدولار خلال تعاملات الأربعاء والخميس وبلغت قيمة تراجع الدولار مقابل الجنيه بنحو 7 قروش في أغلب البنوك.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم في كافة البنوك بمصر عند نفس المتوسطات التي اختتمت بها البنوك مساء الخميس، وسجل الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 16.58 جنيه للشراء مقابل 16.68 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع الدولار بالمقارنة مع أسعار الدولار اليوم في البنوك بنحو 16.64 جنيه.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصرف أبو ظبي الإسلامي16.5916.69
بنك عودة16.5816.68
بنك سايب16.5816.68
البنك الأهلي المصري16.5816.58
بنك مصر16.5816.68
بنك البركة16.5816.68
كريدي أجريكول16.5716.67
بنك قطر الوطني16.5616.66
البنك الأهلي المتحد16.5616.66
بنك القاهرة16.5616.66
البنك العربي الأفريقى الدولي16.5616.66
المصرف المتحد16.5516.65
البنك التجاري الدولي16.5516.65
البنك المركزي المصري16.5516.68
البنك المصري الخليجي16.5616.66

واستقر سعر صرف الدولار ف البنك الأهلي اليوناني عند نفس متوسطات تعاملات الخميس بقيمة 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار في بنك أتش أس بى سى للشراء 16.58 جنيه مقابل 16.68 للبيع، ونتابع معكم أسعار الدولار لحظة بلحظة بشكل يومي ورصد أحدث أسعار الدولار حالة وجود تغييرات جديدة في البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سجل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أعلى سعر لشراء الدولار بالمقارنة مع أسعار الدولار في باقي البنوك بقيمة 16.65 جنيه للشراء، بينما سجل بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.64 جنيه في أحدث تعاملات.

وسجل الدولار أمام الجنيه في البنك العقاري المصري عند 16.57 جنيه للشراء أمام 16.67 جنيه للبيع، واستقر في بنك التعمير والإسكان عند 16.56 للشراء مقابل 16.66 جنيه للبيع.

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عن الكاتب

عبد العزيز علي

كاتب لدى موقع نجوم مصرية، أهوى كتابة شتى المقالات وخصوصاً الرياضية، حاصل على بكالوريوس هندسة من جامعة الزقازيق، أبرز هوايتي الألعاب الأونلاين ومتابعة كل ما هو جديد في مجال التقنية.

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