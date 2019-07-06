عامل كام.. اعرف سعر الدولار اليوم السبت 6-7-2019 مقابل الجنيه في جميع البنوك

واصل سعر الدولار اليوم السبت في البنوك استقراره نظراً للعطلة الرسمية في البنوك يومي الجمعة والسبت، ومن المُقرر مواصلة البنوك عملها غداً الأحد 7 يوليو، ليستقر متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع، جديراً بالذكر أن أسعار الدولار قد استقرت لليوم الثاني على التوالي بعد الإنخفاض الذي شهده الدولار خلال تعاملات الأربعاء والخميس وبلغت قيمة تراجع الدولار مقابل الجنيه بنحو 7 قروش في أغلب البنوك.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم في كافة البنوك بمصر عند نفس المتوسطات التي اختتمت بها البنوك مساء الخميس، وسجل الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 16.58 جنيه للشراء مقابل 16.68 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع الدولار بالمقارنة مع أسعار الدولار اليوم في البنوك بنحو 16.64 جنيه.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.59 16.69 بنك عودة 16.58 16.68 بنك سايب 16.58 16.68 البنك الأهلي المصري 16.58 16.58 بنك مصر 16.58 16.68 بنك البركة 16.58 16.68 كريدي أجريكول 16.57 16.67 بنك قطر الوطني 16.56 16.66 البنك الأهلي المتحد 16.56 16.66 بنك القاهرة 16.56 16.66 البنك العربي الأفريقى الدولي 16.56 16.66 المصرف المتحد 16.55 16.65 البنك التجاري الدولي 16.55 16.65 البنك المركزي المصري 16.55 16.68 البنك المصري الخليجي 16.56 16.66

واستقر سعر صرف الدولار ف البنك الأهلي اليوناني عند نفس متوسطات تعاملات الخميس بقيمة 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار في بنك أتش أس بى سى للشراء 16.58 جنيه مقابل 16.68 للبيع، ونتابع معكم أسعار الدولار لحظة بلحظة بشكل يومي ورصد أحدث أسعار الدولار حالة وجود تغييرات جديدة في البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سجل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أعلى سعر لشراء الدولار بالمقارنة مع أسعار الدولار في باقي البنوك بقيمة 16.65 جنيه للشراء، بينما سجل بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.64 جنيه في أحدث تعاملات.

وسجل الدولار أمام الجنيه في البنك العقاري المصري عند 16.57 جنيه للشراء أمام 16.67 جنيه للبيع، واستقر في بنك التعمير والإسكان عند 16.56 للشراء مقابل 16.66 جنيه للبيع.