عاجل.. هبوط حاد ومفاجئ في أسعار الذهب اليوم وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي

شهدت أسعار الذهب اليوم انخفاضاً كبيراً ومفاجئاً، فبعد أن تعدت أسعار الذهب العالمية اليوم الماضيين حاجز الـ3350 دولار للأوقية، بدأ سعر الذهب يتراجع بقوة منذ صباح اليوم، وجاء هذا الإنخفاض في الملاذ الآمن مدعوماً بارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى كاليورو والين.

وبالرغم من التذبذب الكبير في سعر الذهب، ما بين صعود وهبوط، إلا أن مؤشرات المؤسسات المالية الدولية تؤكد ارتفاع أسعار الذهب العالمية إلى أكثر من 3600 دولار قبل مارس القادم من العام المقبل 2026.

وحول أسعار الذهب اليوم العالمية، فقد سجلت الأوقية الآن في المعاملات الفورية للذهب نحو 3324.03 دولار للأوقية، كما تراجعت أسعار الفضة والبلاديوم والبلاتين تزامناً مع تراجع الملاذ الآمن للمستثمرين.