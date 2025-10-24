أخبار إقتصادية

عاجل.. موجة صعود جديدة في أسعار الذهب اليوم وسط حالة من التقلبات السعرية الحادة

سيد عطية

شهدت أسعار الذهب اليوم موجة صعود جديدة بعد تراجعها خلال اليومين الماضين، وتأتي موجة الصعود الجديدة في ظل التوترات التي طرأت على الساحة العالمية خلال الساعات الماضية، وذلك بعد قيام أمريكا بفرض عقوبات قاسية على روسيا وإلغاء اللقاء الذي كان مرتقباً بين ترامب وبوتين.

عاجل.. موجة صعود جديدة في أسعار الذهب اليوم وسط حالة من التقلبات السعرية الحادة

كما جاءت الزيادة الجديدة في سعر الذهب اليوم وسط حالة من الترقب لبيانات التضخم الأمريكية والتي ستعطي المستثمرين إشارات واضحة حول أسعار الفائدة، حيث يتجه الفيدرالي الأمريكي إلى خفض جديد للفائدة مما سيرفع الأسعار، الأمر الذي تسبب في موجة شراء واسعة من المستثمرين والبنوك المركزية باعتباره الملاذ الآمن لأموالهم.

اقرأ معنا أيضاً:

وبالرغم من التقلبات السعرية للمعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، ارتفعت أسعار الذهب اليوم لتعوض بعض خسائرها التي فقدتها الأيام الماضية، وسط اتجاه واضح للصعود وعدم التراجع لأقل من 4000 دولار للأوقية، وجاءت أسعار الذهب والفضة والبلاتين وفق ما يلي.

  • ارتفاع سعر الأوقية اليوم في العقود الفورية للذهب إلى 4138.54 دولار.
  • ارتفعت الفضة إلى أكثر من 48 دولار للأوقية.
  • كما صعد البلاتين إلى 1640.61 دولار.
عن الكاتب:
سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.