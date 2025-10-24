عاجل.. موجة صعود جديدة في أسعار الذهب اليوم وسط حالة من التقلبات السعرية الحادة

شهدت أسعار الذهب اليوم موجة صعود جديدة بعد تراجعها خلال اليومين الماضين، وتأتي موجة الصعود الجديدة في ظل التوترات التي طرأت على الساحة العالمية خلال الساعات الماضية، وذلك بعد قيام أمريكا بفرض عقوبات قاسية على روسيا وإلغاء اللقاء الذي كان مرتقباً بين ترامب وبوتين.

كما جاءت الزيادة الجديدة في سعر الذهب اليوم وسط حالة من الترقب لبيانات التضخم الأمريكية والتي ستعطي المستثمرين إشارات واضحة حول أسعار الفائدة، حيث يتجه الفيدرالي الأمريكي إلى خفض جديد للفائدة مما سيرفع الأسعار، الأمر الذي تسبب في موجة شراء واسعة من المستثمرين والبنوك المركزية باعتباره الملاذ الآمن لأموالهم.

وبالرغم من التقلبات السعرية للمعدن الأصفر خلال الأيام الماضية، ارتفعت أسعار الذهب اليوم لتعوض بعض خسائرها التي فقدتها الأيام الماضية، وسط اتجاه واضح للصعود وعدم التراجع لأقل من 4000 دولار للأوقية، وجاءت أسعار الذهب والفضة والبلاتين وفق ما يلي.