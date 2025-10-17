عاجل “مصير مرعب”.. أسعار الذهب اليوم تزحف نحو الـ5000 دولار للأوقية بقوة صاروحية

أخبار إقتصادية

واصلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعها بقوة شديدة، لتسجل مستوى قياسي جديد، وسط توقعات قوية من بنك HSBC بوصول سعر الذهب إلى 5000 دولار للأوقية مع بداية العام المقبل، وذلك نتيجة عدم اليقين السياسي والإقتصادي العالمي، الأمر الذي زاد من الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن.

وارتفع الدين العام الأمريكي بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة وسط تهديدات بعدم استقلالية الإحتياطي الفيدرالي مما دفع نحو الإقبال على الذهب من المستثمرين والبنوك المركزية العالمية، وزاد الطلب بشكل كبير على المعادن بشكل عام والذهب بشكل خاص فارتفعت الأسعار للمستويات الجنونية الحالية.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في الساعات الأولى من الصباح إلى رقم هو الأول من نوعه، وسجلت سعر الأوقية 4380 دولار للمرة الأولى، ثم بدأ في التراجع قليلاً لتسجل الأوقية الآن في المعاملات الفورية 4292 دولار أمريكي، ولكن وبشكل عام يتجه الذهب للإرتفاع الشديد خلال الفترة المقبلة.

