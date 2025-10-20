عاجل.. مصير أسود ينتظر أسعار الذهب وهل ستشهد انهيار حاد في الأسعار أم أننا في عصر ذهبي جديد

خلال الأسبوع الماضي وبالتحديد يوم الجمعة سجلت أسعار الذهب أعلى سعر لها على الإطلاق، ووصلت الأوقية إلى ما يقرب من الـ4400 دولار، وارتفع سعر الذهب خلال العام الحالي فقط أكثر من 60%، وهذا يشبه ما حدث عام 1980، ففي أوائل السبعينات سجلت أسعار الأوقية 40 دولار، وفي يناير عام 1980 قفزت الأسعار بنسبة بنسبة كبيرة وسجلت الأوقية 850 دولار، بزيادة وصلت إلى 20 ضعف، ثم هبطت الأسعار بعدها وسجلت الأونصة 320 دولار.

مصير أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

ولكن الأسباب التي أدت إلى تراجع سعر الذهب في الثمانينات كان أبرزها أن الدين الأمريكي ضئيل ويوجد فائض في الميزان التجاري، كما أن السياسة النقدية الأمريكية كانت منضبطة، واحتياطي الذهب في أمريكا حينها كان يغطي ديونها ويفيض، وهذا ما أدى إلى التراجع الكبير في سعر الذهب.

اقرأ معنا أيضاً:

واليوم وفي عام 2025 تكاد تكون الزيادة الجنونية التي تضرب أسعار الذهب الآن، هي نفس الزيادة التي حدثت في الثمانينات، ولكن الظروف اختلفت، ولذلك فإنه لن يكون هناك تراجع كبير للمعدن النفيس كما حدث قبل ذلك، فتصحيح الأسعار سيكون خفيفاً ثم يعاود الذهب الصعود مرة أخرى.

نحن في العصر الذهبي للذهب ولن يكون هناك تراجع كبير

وذلك لضخامة الدين الأمريكي الذي وصل إلى 38 تريليون دولار، والفوائد وحدها لهذا الدين تزيد عن تريليون دولار، كما أن أمريكا لم تحقق فائض تجاري أو مالي منذ ما يقرب من 20 سنة تقريباً، والإحتياطي الأمريكي من الذهب 8 آلاف طن، بقيمة 1 تريليون دولار تقريباً، ومن أجل أن تغطي أمريكا ديونها بالذهب الذي تملكه يجب أن تصل سعر الأوقية إلى 40 ألف دولار.

وهذه الأسباب والمعطيات المذكورة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن أسعار الذهب لن يدخل مرحلة الفقاعة التي حدثت في الثمانينات، ولن ينخفض بشكل كبير، ففي عام 1980 كان ارتفاع الذهب مدفوع بالتضخم، والآن مدفوع بالديون الهائلة وعدم الثقة في النظام المالي الأمريكي، ولذلك نستطيع أن نقول أننا في عصر ذهبي جديد وسيسجل الذهب أرقام جديدة وغير متوقعة، والشراء الآن مناسب جداً بالرغم من ارتفاع سعر الأوقية، خاصة وأن هناك إقبال كبير من البنوك المركزية العالمية على شراء الذهب.