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عاجل| للمرة الثانية أسعار الذهب في السعودية تُسجل ارتفاع جديد والأوقية بـ 1556 دولار

ارتفاع أسعار الذهب

بواسطة عبدالعزيز على 0


شهدت أسعار الذهب اليوم في السعودية ارتفاع جديد عقب ارتفاع قيمة الأوقية وبلوغها في الوقت الحالي إلى 1556 دولار، وسجل الجنيه الذهب ارتفاع بنحو 8 ريال ليُسجل الآن 1314 ريال، بينما سجل عيار 24 للجرام في أحدث تقارير 187.68 ريال مقابل 186.62 ريال في بداية التعاملات، جدير بالذكر أيضاً بأن سعر الذهب في مصر قد شهد ارتفاع جديد للمرة الثانية وبلغ قيمة إجمالي إرتفاع الجرام بنحو 6 جنيه للجرام متأثراً بقيمة الأوقية عالمياً.



سعر الذهب اليوم في السعودية

ماذا سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية في أحدث تعاملات؟ جدير بالذكر أن سعر عيار 24 سجل في تعاملات أمس 186.44 ريال، وفي بداية تعاملات اليوم 186.62 ريال، وسجل في التعاملات المسائية 187.68 ريال مقابل الجرام الواحد، وسجلت أوقية الذهب مقابل الريال السعودي بنحو 5837 ريال:



الوحدةسعر الجرام بالريال السعودي
عيار 24187.68
عيار 22172.02
عيار 21164.23
عيار 18140.76
الجنيه الذهب1314
أوقية الذهب5837

بينما سجل عيار 14 للجرام 109.48 ريال، وسجل عيار 12 للجرام 93.84 ريال، علماً بأن الجدول السابق هو طبقاً لأحدث أسعار الذهب بالمملكة.



ما هي آخر تطورات أسعار الذهب في مصر؟

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء بنحو 4 جنيه للجرام وفي التعاملات المسائية واصلت ارتفاعها من جديد بزيادة جديد بنحو 2 جنيه للجرام، ليُسجل عيار 21 للجرام بنحو 712 جنيه، وسجل عيار 18 للجرام 612 جنيه للجرام، بينما سجل عيار 24 للجرام 813 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5696 جنيه الذي يزن 8 جرامات من الذهب.



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عبدالعزيز على

    محرر الأخبار العاجلة في موقع نجوم مصرية، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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