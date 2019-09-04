عاجل| للمرة الثانية أسعار الذهب في السعودية تُسجل ارتفاع جديد والأوقية بـ 1556 دولار







شهدت أسعار الذهب اليوم في السعودية ارتفاع جديد عقب ارتفاع قيمة الأوقية وبلوغها في الوقت الحالي إلى 1556 دولار، وسجل الجنيه الذهب ارتفاع بنحو 8 ريال ليُسجل الآن 1314 ريال، بينما سجل عيار 24 للجرام في أحدث تقارير 187.68 ريال مقابل 186.62 ريال في بداية التعاملات، جدير بالذكر أيضاً بأن سعر الذهب في مصر قد شهد ارتفاع جديد للمرة الثانية وبلغ قيمة إجمالي إرتفاع الجرام بنحو 6 جنيه للجرام متأثراً بقيمة الأوقية عالمياً.







سعر الذهب اليوم في السعودية

ماذا سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية في أحدث تعاملات؟ جدير بالذكر أن سعر عيار 24 سجل في تعاملات أمس 186.44 ريال، وفي بداية تعاملات اليوم 186.62 ريال، وسجل في التعاملات المسائية 187.68 ريال مقابل الجرام الواحد، وسجلت أوقية الذهب مقابل الريال السعودي بنحو 5837 ريال:







الوحدة سعر الجرام بالريال السعودي عيار 24 187.68 عيار 22 172.02 عيار 21 164.23 عيار 18 140.76 الجنيه الذهب 1314 أوقية الذهب 5837

بينما سجل عيار 14 للجرام 109.48 ريال، وسجل عيار 12 للجرام 93.84 ريال، علماً بأن الجدول السابق هو طبقاً لأحدث أسعار الذهب بالمملكة.







ما هي آخر تطورات أسعار الذهب في مصر؟

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء بنحو 4 جنيه للجرام وفي التعاملات المسائية واصلت ارتفاعها من جديد بزيادة جديد بنحو 2 جنيه للجرام، ليُسجل عيار 21 للجرام بنحو 712 جنيه، وسجل عيار 18 للجرام 612 جنيه للجرام، بينما سجل عيار 24 للجرام 813 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5696 جنيه الذي يزن 8 جرامات من الذهب.





