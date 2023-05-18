عاجل.. قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة اليوم

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 18.25% و 19.25% و18.75% على الترتيب.

وقرر البنك المركزى المصرى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.

أسباب تثبيت سعر الفائدة

وقال البنك المركزي ، إن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وستتابع اللجنة عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التي قد تنجم عن اضطرابات سلاسل الإمداد وكذا التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل.

كما ستتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.

قرار يتفق مع التوقعات

وكان توقع المحللون، تثبيت أسعار الفائدة، واتفق قرار البنك المركزي مع ذلك، خاصة عقب التراجع في التضخم الأساسي، وهو الذي يستبعد الوقود وكذلك بعض المواد الغذائية المتقلبة، خلال أبريل الماضي، للشهر الثاني على التوالي، من قمته التي قد كان قد شكلها في فبراير.

يذكر أن التضخم الأساسي السنوي ومعدله تراجع للشهر الثاني في أبريل إلى 38.6 %، وجاء ذلك مقابل 39.5 % مارس الماضي، ويأتي ذلك بعد أن وصل إلى قمته البالغة 40.26 % خلال فبراير.