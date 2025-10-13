عاجل.. صعود مرعب في أسعار الذهب اليوم وتوقعات صادمة بزيادات عنيفة خلال الأيام القادمة

شهدت أسعار الذهب اليوم صعود مرعب جديد، ليسجل سعر الذهب الآن أعلى مستوى له على الإطلاق، واخترق حاجز الـ4070 دولار للأوقية، وتشير التوقعات إلى أن موجة الصعود هذه ستصل بالمعدن الأصفر إلى 4160 وبعدها 4280 دولار، وإذا وصل الذهب لهذه الأرقام فإن الطريق سيكون مفتوحاً أمامه لوصوله إلى 4600 دولار خلال العام الحالي.

ولو صدقت توقعات البنوك العالمية الكبرى حول الذهب ووصوله إلى 4600 دولار للأوقية، فإن الذهب سيكون مقبلاً على موجة عنيفة من الزيادات، وخاصةً بعد تصاعد حدة الحرب التجارية بين أمريكا والصين مرة أخرى، وتصريحات ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة على بكين، كرد فعل منه على ملف المعادن النادرة الذي تهدد به الصين الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجلت أسعار الذهب اليوم 4076.17 دولار للأوقية وهذا أعلى سعر له على الإطلاق، وذلك في المعاملات الفورية للذهب صباح اليوم، ويبدو أن الذهب سيسير نحو الصعود خلال الأيام القادمة، وذلك في ظل التوترات الموجودة في الشرق الأوسط، والتخبط الكبير في السياسية النقدية الأمريكية.