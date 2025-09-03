عاجل.. جنون رسمي في أسعار الذهب اليوم ويسجل أرقاماً غير مسبوقة مدعوماً بضعف وتراجع أسعار الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بشكل كبير وجنوني، لتسجل الآن أعلى سعر لها على الإطلاق، وذلك بفعل تراجع أسعار الدولار الأمريكي عالمياً، وتوقعات بقيام الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس في سبتمبر الحالي.

ويبدو أن الأيام القادمة ستحمل مزيداً من التغيرات الهائلة في أسعار الذهب العالمية، نتيجة التخبط الإقتصادي الأمريكي والخلافات الظاهرة بين البنك المركزي الأمريكي والرئيس دونالد ترامب، كما أن الإقبال الكبير من البنوك المركزية العالمية ومن المستثمرين على شراء الذهب جعله يقفز هذه القفزة.

وصعدت أسعار الذهب اليوم بنسبة هائلة، لتسجل الأوقية الآن 3562.98 دولار، وذلك في المعاملات الفورية للذهب، ويتوقع الخبراء مزيداً من المفاجآت في سعر الذهب عالمياً خلال الفترة المقبلة، ومنذ بداية العام الحالي صعد الذهب بنسبة وصلت إلى 30% تقريباً مقارنة بالعام الماضي.