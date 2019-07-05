عاجل : تفاصيل زيادة أسعار البنزين والأسعار القديمة وصندوق النقد الدولي يصرح مصر تتقدم

صرح مصدر مسئول عن وزارة البترول أنه قد تم الإعلان عن الأسعار الجديدة للبترول صباح اليوم الجمعة 5-7-2019 وأنها بالكاد تصل إلى أسعار تكلفتها الفعلية حالياً وذلك نظراً لجهود الدولة في تحويل مسار الأسعار لخدمة محدودي الدخل والموظفين وأيضاً نظراً لتوجيهات صندوق النقد الدولي وسعي الدولة لتعديل المسار الصحيح للحركة الاقتصادية في البلاد نعرض لكم اليوم التفاصيل مع الأسعار تابعونا #ريم #نجوم_مصرية …

تفاصيل أسعار البترول الجديدة

جاء ذلك حيث تم الإعلان صباح اليوم عن طريق اجتماع مجلس الوزراء ، والذي اقر أسعار البترول ومنتجاته وفق الأسعار الجديدة، وان الدولة تسعى إلى الوصول إلى مصلحة المواطن وفق تعبيره، وأضاف أيضاً أن الحكومة لا تزال تدعم أسطوانات البوتاجاز وبالإضافة إلى أن الدولة تدعم أيضاً المخابز التي تستخدم المنتجات البترولية .

السبب في ارتفاع أسعار البترول الجديدة

تأتي حركة رفع أسعار البترول الجديدة في إطار حركة الإصلاح الاقتصادي وذلك وفق رؤية ومنظور عام 2030، حيث يتم توجيه دعم لمستحقيه، حث يعود الدعم إلى دعم الفقراء، أيضاً عملية التوسيع للحماية الاجتماعية تقوم الحكومة على السعي إلى توفير مرتبات ومعاشات نقدية لتكافل الشعب وتضمن له كرامته، وذلك لكي تقوم بتخفيف أثر الزيادة على الجميع، وتسعى الحكومة إلى صب الزيادة في تحسين الأوضاع الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلاً وسعياً أيضاً لخفض معدلات البطالة.

سعي صندوق النقد الدولي لعمل الإصلاحات داخل مصر

جاءت تلك الزيادة في إطار توجيهات صندوق النقد الدولي، حيث أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر تتطلب أن تقوم المؤسسات بعمل الزيادة في صالح الفقراء والمواطنين وذلك في إطار الإصلاحات الاقتصادية في مصر وصرح صندوق النقد الدولي بأن

” مصر تسير على الطريق الصحيح” وذلك وفق تعبيره.

المصدر : موقع مصراوي