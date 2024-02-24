عاجل.. تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم السبت 24 فبراير فرصة للاستثمار والشراء

شهد اليوم نزيفا كبيرا في أسعار الذهب في مصر، وانخفض جرام الذهب نحو 200 جنيه مع بداية التعاملات، وذلك الانخفاض والتراجع الكبير في أسعار الذهب؛ بسبب صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة والتي تمت ليلة أمس، ومن بعدها نشاهد العديد من التغيرات في الأسعار الخاصة بالبيع والشراء، وتفتح فرصة جديدة للاستثمار والشراء مجددا، ونستعرض معكم عبر السطور التالية للمقال باقي التفاصيل الخاصة بأسعار الذهب اليوم.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 صباح اليوم ليصل إلى 3429 جنيها للشراء، 3300 جنيه في حالة البيع.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم عند 3000 جنيه للشراء، مقابل 2900 جنيه في حالة البيع.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل صباح اليوم عند 2571 جنيها للشراء، في المقابل 2500 جنيه في حالة البيع.

سجل جرام الذهب عيار 14 اليوم سعر 2000 جنيه في حالة الشراء، مقابل 1950 جنيها في حالة البيع.

ومن المتوقع أن يستمر التراجع في أسعار الذهب في مصر خلال الأيام المقبلة نتيجة لمشروع رأس الحكمة بين مصر والإمارات، والتي ساعد على دخول الاستثمار وتوافر العملات الأجنبية “الدولار” في المصارف المصرية مجددا، وبالتالي من المفترض أن نشاهد انخفاضا كبيرا في أسعار الدولار في الأسواق الموازية “السوق السوداء” خلال الأسابيع القادمة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، والذي يزن في الغالب 8 جرامات “جرام 21” ليصل عند 24000 جنيه للشراء، في المقابل سجل 23200 جنيه في حالة البيع، ويمكن أن يختلف السعر من تاجر إلى آخر وفقا لما يحتويه وزن الجنيه من ذهب.

سعر الذهب عالميا بالدولار اليوم

ارتفع سعر الذهب عالميا في آخر تعاملات بورصات الذهب ليلة أمس بزيادة 11.01 دولارا بنسبة 0.54%، كما ارتفع سعر الأونصة (الأوقية، وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) ليسجل 2035 دولارا للشراء، مقابل 2036 دولارا في حالة البيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

انخفاض كبير في سعر الدولار بعد إعلان مصر تفاصيل اتفاق تطوير مشروع رأس الحكمة، وتوفير 35 مليار دولار في غضون شهرين من الآن، وحدث هبوط كبير في سعر الدولار في السوق الموازي (الرأس السوداء) بعد أن وصل 70 جنيها في الأيام الماضية ليسجل اليوم في مصر 50 جنيها فقط لا غير.

كما يسجل الدولار في سوق الذهب الآن 51 جنيها، مما يعني أن تسعير الذهب الآن في مصر يتم وفق دولار محسوب عند 51 جنيها فقط لا غير، لذلك من المفترض أن نرى انخفاضا كبيرا في سعر الدولار في السوق السوداء خلال الساعات القادمة أيضا.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

نشاهد اليوم استقرارا لسعر الدولار أمام الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، ونستعرض معكم عبر السطور التالية أسعار الصرف في جميع البنوك وهي كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

يسجل سعر الدولار اليوم نحو 30.82 جنيها للشراء، 30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

يسجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “Cib”

يسجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

يسجل سعر الدولار الآن 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

يسجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

يسجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.