عاجل| تراجع أسعار الدولار اليوم الإثنين 16-9-2019 مقابل الجنيه

واصلت أسعار الدولار اليوم تراجعها لليوم الثاني على التوالي في معظم البنوك أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار تراجع جديد في بنك مصر والأهلي المصري لتصل قيمة الشراء الآن وفق آخر تقارير 16.33 جنيه شراء مقابل 16.43 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر شراء الدولار في البنوك المصرية 16.33 شراء أمام 16.44 جنيه بيع، وواصل تراجعه في التجاري الدولي وسجل الآن 16.30 شراء مقابل 16.40 جنيه للبيع.







سعر الدولار اليوم

استقر بنك التعمير والإسكان كأعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.51 جنيه شراء، بينما سجل التجاري الدولي CIB أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.40 جنيه، يُذكر أن سعر الدولار في مصر قد شهد عدة تراجعات كبيرة منذ بداية تعاملات الأسبوع الماضي.







أسعار الدولار اليوم

بعد التراجعات التي شهدتها أسعار الدولار اليوم في البنوك، نرصد لكم أحدث أسعار سجلتها الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك المصرية وتُحدث بشكل تلقائي فور حدوث أي تغييرات جديدة.

بنك التعمير و الاسكان يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16,51 جم







البنك التجارى الدولي CIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار 16,39 جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري 16,2987 جم 16,4226 جم منذ 10 ساعات البنك العربي الافريقي الدولي 16,3 جم 16,4 جم منذ 11 ساعة مصرف أبو ظبي الاسلامي 16,42 جم 16,52 جم منذ 5 أيام بنك الاسكندرية 16,5 جم 16,6 جم منذ إسبوعين بنك مصر 16,33 جم 16,43 جم منذ 13 ساعة كريدي أجريكول 16,31 جم 16,41 جم منذ 14 ساعة البنك التجارى الدولي CIB 16,29 جم 16,39 جم منذ 10 ساعات بنك قناة السويس 16,3 جم 16,4 جم منذ 10 ساعات المصرف المتحد 16,29 جم 16,39 جم منذ 10 ساعات البنك الأهلي المصري 16,33 جم 16,43 جم منذ 14 ساعة بنك البركة 16,33 جم 16,43 جم منذ 9 ساعات البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 16,32 جم 16,42 جم منذ 13 ساعة بنك التعمير و الاسكان 16,51 جم 16,61 جم منذ إسبوعين بنك مصر إيران للتنمية 16,32 جم 16,42 جم منذ 14 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 16,31 جم 16,41 جم منذ 10 ساعات البنك الأهلى اليونانى بمصر 16,32 جم 16,42 جم منذ 10 ساعات البنك المصري الخليجي 16,32 جم 16,42 جم منذ 12 ساعة بنك عودة 16,31 جم 16,41 جم منذ 14 ساعة

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك المشرق 16.33 جنيه شراء مقابل 16.43 جنيه بيع، بينما سجل في بنك قطر الوطني 16.31 جنيه شراء مقابل 16.41 جنيه بيع، وسجل في بنك الإستثمار العربي 16.30 شراء أمام 16.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

بلغ سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي 16.31 جنيه شراء مقابل 16.41 جنيه بيع، بينما سجل في بنك القاهرة 16.33 جنيه شراء مقابل 16.43 جنيه للبيع، وسجل في بنك سايب 16.35 جنيه شراء مقابل 16.45 جنيه للبيع.