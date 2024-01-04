عاجل| بنكي الأهلي ومصر يصدران شهادات ادخار جديدة بأسعار تصل إلى 27%

أعلن بنكي الأهلي ومصر، أنهما سيصدران شهادات ادخار جديدة بعائد سنوي يصل إلى 27% وذلك بدء من غداً الجمعة، الشهادة الجديدة يستحق صرفها بعد عام يبدأ من ثاني يوم لإصدارها، ومن المنتظر أن تصرف عائد شهري قدره 23.5%، أو عائد يصرف في نهاية مدة الشهادة قدره 27%.

صرف شهادات العام الماضي غداً

ويبدأ بكي مصر والأهلي مع بداية غداً الجمعة، إيداع وصرف قيمة شهادات العام الماضي في حسابات العملاء، هذه الشهادات التي كان قد تم إصدارها يوم 4 يناير عام 2023، ووصل العائد الخاص بها 25% يصرف في نهاية المدة، أو 22.5% يصرف شهريا.

وكانت هذه الشهادات التي تم إصدارها العام الماضي لمواجهة الارتفاع الكبير في معدلا التضخم، قد استطاعت أن تجمع 460 مليار جنيه، الأمر الذي وفر حصيلة نقديه كبيرة خلال العام الماضي، استطاع البنك المركزي أن يستخدمها في تمويلات جديدة.

يستمر طرح شهادات الادخار الجديدة، والتي سيتم الاكتتاب فيها من خلال تطبيق البنك بدء من غداً الجمعة 5 يناير وحتى 1 فبراير 2024، ومدة الشهادة عام كامل يبدأ من اليوم التالي لتاريخ إصدارها.

ويعد سعر العائد المطروح بهذه الشهادات هو الأعلى، خاصة وأن أعلى الشهادات التي يتعامل بها البنك قبل إصدار الشهادات الجديدة، كان قد وصل إلى 19% سنويا، بعائد يصرف شهرياً، وكانت مدة هذه الشهادة 3 سنوات.

بالإضافة للشهادة ذات العائد المتناقص لمدة 3 سنوات، وتصرف بمعدلات 22% للعام الأول، و18% للعام الثاني، و16% للعام الثالث، ويتم صرف العائد شهرياً.

ويرى الكثير من خبراء الاقتصاد أن إصدار شهادات بعائد يصل إلى 27% هو الحل الأمثل في الوقت الراهن، حيث سيشجع ذلك المودعين على تجديد شهاداتهم دون سحب مدخراتهم المالية، وبالتالي يساعد ذلك في الحد من معدلات التضخم.