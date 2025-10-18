أخبار إقتصادية

عاجل “انهيار سريع”.. أسعار الذهب اليوم تفقد 130 دولار دفعة واحدة مع ارتفاع مؤشر العملة الأمريكية

سيد عطية

شهدت أسعار الذهب اليوم تراجعاً كبيراً وسريعاً، وذلك بعد أن وصلت سعر أوقية الذهب أمس إلى أعلى مستوى لها في التاريخ عند 4374 دولار، وبعد هذه الزيادة المرعبة بالأمس ووصل المعدن الأصفر إلى القمة، بدأ الذهب في التراجع شيئاً فشيء، ليفقد ما يقرب من 130 دولار من قيمة الأوقية.

عاجل "انهيار سريع".. أسعار الذهب اليوم تفقد 130 دولار دفعة واحدة مع ارتفاع مؤشر العملة الأمريكية

ويأتي هذا التراجع الكبير في أسعار الذهب عقب التصريحات الأمريكية الجديدة التي قال فيها ترامب أن الرسوم الجمركية التي وصلت إلى 100% على الصين لن تكون مستدامة، الأمر التي أعطى أملاً في إمكانية وجود تهدئة تجارية بين العملاقين الصيني ونظيره الأمريكي، كما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة وصلت إلى 0.10% مما أثر بالسلب على سعر الذهب العالمي.

اقرأ معنا أيضاً:

ومع وجود تفاؤل بانحسار التوترات التجارية بين أمريكا والصين، انخفضت أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية، لتسجل سعر الأوقية الآن 4249.98 دولار، وذلك بعد اقترابها من حاجز الـ4400 دولار للمرة الأولى بالأمس، كما تراجعت أيضاً أسعار الفضة لأكثر من 6%، وانخفض البلاتين بنسبة 7%، وكذلك الأمر في البلاديوم الذي تراجع بنسبة وصلت إلى 9%.

عن الكاتب:
سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.