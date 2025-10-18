عاجل “انهيار سريع”.. أسعار الذهب اليوم تفقد 130 دولار دفعة واحدة مع ارتفاع مؤشر العملة الأمريكية

شهدت أسعار الذهب اليوم تراجعاً كبيراً وسريعاً، وذلك بعد أن وصلت سعر أوقية الذهب أمس إلى أعلى مستوى لها في التاريخ عند 4374 دولار، وبعد هذه الزيادة المرعبة بالأمس ووصل المعدن الأصفر إلى القمة، بدأ الذهب في التراجع شيئاً فشيء، ليفقد ما يقرب من 130 دولار من قيمة الأوقية.

ويأتي هذا التراجع الكبير في أسعار الذهب عقب التصريحات الأمريكية الجديدة التي قال فيها ترامب أن الرسوم الجمركية التي وصلت إلى 100% على الصين لن تكون مستدامة، الأمر التي أعطى أملاً في إمكانية وجود تهدئة تجارية بين العملاقين الصيني ونظيره الأمريكي، كما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة وصلت إلى 0.10% مما أثر بالسلب على سعر الذهب العالمي.

ومع وجود تفاؤل بانحسار التوترات التجارية بين أمريكا والصين، انخفضت أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية، لتسجل سعر الأوقية الآن 4249.98 دولار، وذلك بعد اقترابها من حاجز الـ4400 دولار للمرة الأولى بالأمس، كما تراجعت أيضاً أسعار الفضة لأكثر من 6%، وانخفض البلاتين بنسبة 7%، وكذلك الأمر في البلاديوم الذي تراجع بنسبة وصلت إلى 9%.