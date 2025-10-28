عاجل “انخفض 150 دولار”.. نزيف حاد في أسعار الذهب اليوم ومصير المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة

واصلت أسعار الذهب اليوم انخفاضها من جديد لتسجل أرقام جديدة في سعر الأوقية، وخلال العام الحالي ارتفع سعر الذهب عالمياً بنسبة 53% تقريباً، واقترب المعدن الأصفر لأول مرة في تاريخه من حاجز الـ 4400 دولار للأوقية، وذلك في 20 أكتوبر الحالي، وكانت هذه الزيادات الجنونية نتيجة التوترات السياسية والإقتصادية، وتوقعات خفض الفائدة بالبنوك المركزية.

ومع وجود حالة من التفاؤل بشأن احتمالية التوصل لاتفاق تجاري بين أمريكا والصين، بدأت أسعار الذهب تتراجع بشكل كبير، وخلال الـ24 الأخيرة تراجع المعدن النفيس بقيمة وصلت إلى 150 دولار في الأوقية، وتشير بعض التوقعات إلى أن ما حدث في سعر الذهب الآن ما هي إلا عملية تصحيحية ثم ستعاود الإرتفاع أو تستقر عند حاجز الـ4000 دولار.

اقرأ معنا أيضاً:

وحول أسعار الذهب اليوم فقد سجلت سعر الأوقية الآن في المعاملات الفورية 3894.03 دولار، وفي حال حدوث اتفاق تجاري نهائي بين الصين وأمريكا سيفقد الذهب جزءاً من أسهمه، وتتجه الأنظار الآن لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.