عاجل “الدهب اتجنن”.. أسعار الذهب اليوم تسجل قفزة جنونية جديدة وحالة من الترقب بين المستثمرين

سجلت أسعار الذهب اليوم عالمياً زيادة جديدة، ليواصل الذهب مساره الصاعد، فقد ارتفع خلال الساعات الماضية بنحو 0.6%، وبدأ الذهب يقترب من أعلى مستوى وصل إليه وهو 3534 دولار، حيث يتجه المعدن النفيس إلى صعود جديد خلال الأيام لمقبلة وفق توقعات المؤسسات المالية العالمية.

وكان البتكوين يحاول تحقيق مكاسب على حساب الذهب خلال الأسبوعين الماضين، إلا أنه هبط بنسبة وصلت إلى 5.2%، وبهذا يتفوق المعدن النفيس على غيره من العملات، وضعف الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى أدى إلى تحفيز الطلب على الذهب باعتباره الملاذ الآمن للمستثمرين.

وحول أسعار الذهب اليوم فقد سجلت سعر الأوقية الآن في المعاملات الفورية للذهب 3410.81 دولار، وذلك مقارنة بـ3313 دولار بداية الأسبوع الماضي.