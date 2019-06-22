عاجل : البيتكوين يرتفع اليوم لأكثر من 10900$ مجدداً بعد اكثر من سنتين هبوط !

البتكوين bitcoin : تجربة فريده من نوعها راودتني شخصياً، بالرغم من أني لم أتطرف إلى الحديث عن تجاربي الشخصية في تدويناتي على موقع نجوم مصرية إلا أنني أقوم بها اليوم ، علمة البتكوين bitcoin تلك العملة التي أسرتني منذ اكثر من عامين بداية دخولي فيها ، حيث تعرفت على عملات التعدين والعملات الرقمية من صديق، من خلال فترة عملي حيث إن عملي دوماً ما كان البحث عن فرص الربح من الإنترنت، شغوفة بكل ما هو جديد في العوالم الرقمية وجديدها، حيث أقوم بالعمل من خلال العقد الحالي في العمل في كل ما هو جديد ( قنوات يوتيوب – مصممة مواقع – “موقع فايفر” – “فريلانسر” – وأخيراً التعدين bitcoin) .

بداية حكايتي مع عملة البتكوين bitcoin وكيف بدأت في الأرباح بها

بدأت الحكاية مع عملة البتكوين bitcoin من صديق لي زارني في مكتبي لعمل الدراسات البحثية لطالبات الماجستير والدكتوراه وأيضاً طلبة الصفوف الجامعية ومراحلهن المختلفة، اذكر ذلك اليوم تحديداً من خلال اربع سنوات تقريباً أو اقل ، عرفني صديق لي على عملة البتكوين bitcoin ونظراً لأني كانت لي تجارب خسارة فادحة في البورصة المصرية، لم أوافقه في بادئ الأمر حيث العملة كانت تقفز من أرقام صغيرة جداً حيث بدأت من 0.03$ واستمرت في الصعود حتى 900$ في ذلك الوقت الأمر الذي كان لي مستحيلاً الدخول في هذه العملة، ولكن صديقي راهني أنه خلال أسبوع سيعلو عن 1115$ وتحداني إذا حدث ذلك أن ادخل في تلك العملة ، وبالفعل خلال أسبوع أو أسبوعين كان قاد جاءني ليريني كيف صعدت تلك العملة إلى اعلي مما قال إلا أني أيضاً رفضت الدخول ولكنه في ذلك الوقت اقنعني انه توجد أجهزة تقوم بإنتاج تلك العملة بدون جهد الأمر الذي كان مبهراً لي وبداية تعلقي بتلك العملة الرقمية حيث انه كل ما علي أن اشتري جهاز أقوم من خلاله بعملية التعدين لها واربح ، بالفعل دخلت في تلك العملة واستقررت على شرائها حتى إنني وصلت إلى ما مجموعة ثلاثة عملات والنصف أو ما وصل في ذروته إلى 75000$ وحتى تلك الأثناء لم افكر في البيع فقط خرجت ب 5000$ كربح وتركت الباقي ولكن حدثت ما لم يكن يتوقعه احد وهو نزول العملة إلى ما دون 3000$ على مدار السنتين بعد صعودها حتى العشرون ألف دولار.

دخول رأس مال لعملة البتكوين bitcoin خلال الأمس فقط اكثر من 25 مليار دولار

نجح سوق العملات الرقمية البتكوين bitcoin في جلب مستثمرين والوثوق به مجدداً بعد عامين من الهبوط الفظيع الذي شهده حيث نجح بالأمس من جلب اكثر من 25 مليار دولار للمستثمرين ليعلى عملة البتكوين إلى اكثر من 10000$ دولار الأمر الذي رجع الثقة مجدداً لمحبي العملات الرقمية والمعدنين بالأسواق الإلكترونية وبالتوفيق للجميع.

تحديات لصعود البتكوين bitcoin مجدداً البتكوين +10000$

يتجه البتكوين هذه المرة لحدي كبير وهو صعوده بعد اختراقه ل10000$ هو اختراقه على المدى المتوسط إلى اكثر قمة بلغها خلال الفترة السابقة وهي 19400$ الأمر الذي يتوقعه الخبراء هو أن يصعد بعها إلى 32000$ ثم الصعود إلى أرقام لم يبلغها بعدها وتنبأ بها خبراء البورصات ورجال الأعمال العالميين لكن هل يفعلها؟ نتمنى ذلك وبالتوفيق للجميع .

ملاحظة : عملة البتكوين لا تدخل فيها إلا إذا كنت قد جربت الخسارة في العامين السابقين وإلا فلا تدخل إلا برأس مال تتحمل خسارته وضياعه كاملاً وبالتوفيق للجميع #ريم_عبد_الهادي

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