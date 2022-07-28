عاجل| البنك المركزي الأردني يرفع الفائدة 75 نقطة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

البنك المركزي الأردني قام برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس، وذلك في بيان له الخميس؛ حيث تعد الخطوة بمثابة خطوة موازية لما قام به الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك لارتباط عملة الأردن بالدولار.

في وقت سابق قام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بمقدار 75 نقطة للمرة الثانية على التوالي، وتأتي تلك الزيادة في أعلى وتيرة من عام 1980؛ حيث يسعى الفيدرالي الأمريكي لاحتواء مستويات التضخم في البلاد، حيث لم تشهد الولايات المتحدة هذه المعدلات من التضخم منذ الثمانينات.

على الرغم من وجود أدلة تشير إلى حدوث بعض الركود في الاقتصاد، إلا أن الفيدرالي عازم على الاستمرار في هذه السياسة، وكان قد رفع الفائدة في الشهر الماضي (يونيو) بمقدار 75 نقطة أساس أيضاً، وذلك بعد رفعها بمقدار 50 نقطة أساس في مايو، و25 نقطة أساس في مارس الماضي.

على نفس الخطى رفعت البنوك المركزية في كل من الإمارات والسعودية والبحرين وقطر وسلطنة عمان معدلات الفائدة بنفس نسبة الاحتياطي الفيدرالي، وذلك لارتباط عملات تلك الدول بالدولار الأمريكي.

يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مرة أخرى في اجتماعه القادم، ولكن المخاطر الأساسية تكمن في احتمال دخول البلاد في شبح الركود، وبهذا ستشد الولايات المتحدة ركوداً تضخمياً.

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أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 28 يوليو.

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في النهاية، إلى متى تتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في رفع نسبة الفائدة، وما مدى تأثير تلك القرارات على الدول النامية والفقيرة؟ شاركنا برأيك في التعليقات.