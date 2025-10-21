عاجل الآن.. انهيار وهبوط حاد في أسعار الذهب اليوم وخسائر فادحة يتكبدها المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب اليوم انخفاض حاد من أعلى قمة وصل إليها المعدن الأصفر، ووصلت نسبة التراجع في سعر الذهب اليوم لأكثر من 6%، وذلك تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار عالمياً، وجاءت الإرتفاعات السابقة في الذهب نتيجة توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وزيادة الطلب على الملاذ الآمن، مما دفع المعدن الأصفر لمستويات قياسية غير مسبوقة.

وبالرغم من الإنخفاض الكبير في سعر الذهب اليوم، إلا أن المحلليين الإقتصاديين يؤكدون أن هذا التراجع طارئ، وما زالت الأسعار مرشحة للزيادة وبقوة، فكل صعود كبير يعقبه هبوط محدود ثم يعاود الإرتفاع، وما حدث اليوم هو تصحيح مؤقت للإرتفاع الكبير الذي تم بأسعار الذهب الأيام الماضية.

ومع انخفاض أسعار الذهب اليوم أكد المحلل الإقتصادي “نيتش شاه”، أن عمليات الشراء الواسعة للذهب من البنوك المركزية ما زالت مستمرة، وهذا ما سيعزز ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة، وسجلت سعر أوقية الذهب الآن في المعاملات الفورية 4112.08 دولار كما في الرسم البياني المرفق بالخبر.