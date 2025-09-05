عاجل.. اشتعال تاريخي في أسعار الذهب اليوم ووصولها لمستويات غير مسبوقة

سجلت أسعار الذهب اليوم أرقاماً قياسية جديدة، ووصلت إلى أرقام هي الأولى من نوعها في تاريخ الذهب، وجاء هذا الإرتفاع في سعر الذهب اليوم مع توقعات قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم 17 سبتمبر الجاري.

كما جاء الإرتفاع في سعر الذهب اليوم مدعوماً بالضغوط التي التي يمارسها الرئيس ترامب على الفيدرالي الأمريكي من أجل خفض أسعار الفائدة، ويزداد بريق الذهب عندما تنخفض أسعار الفائدة، هذا إلى جانب التغيرات العالمية التي وقعت على مدار الأيام الأخيرة، وقيام الهند وروسيا بالتوافق مع الصين في العديد من الأمور الإقتصادية، وظهورهما بجوار الرئيس الصين في اجتماع شنغهاي نهاية الأسبوع الماضي.

ووصلت أسعار الذهب اليوم في العقود الفورية الآن إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق لتسجل سعر الأوقية الآن 3595.10 دولار كما في الرسم البياني المرفق بالخبر، مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن ورهانات خفض أسعار الفائدة، والغموض الإقتصادي العالمي.