عاجل : استمرار انخفاض الدولار أسعار الدولار اليوم الأحد 7/ 7/ 2019

كيف تعرف سعر الدولار اليوم تابع معنا في تحديث يومي لسعر الدولار في السوق المصري، والسوق السوداء والمؤثرات التي تتحكم في ارتفاع أسعار العملة الأمريكية بالسوق المصري سوف نعرض عليكم يوميا أسعار الدولار تختلف سعر الدولار من بنك لأخر فكل بنك سعر مختلف تم تثبيت سعر الدولار الجمركي للبضائع المستوردة لا يساوى سعر الدولار في البنك المركزي المصري وتحرير سعر صرف الدولار الجمركي مثل تحرير سعره في السوق المصري حسب قانون العرض والطلب اعلي سعر الدولار للشراء هو 16.65 جنيه بنك الشركة المصرفية العربية الدولية واقل سعر الدولار للبيع، لها16.64 جنيه لبنك الإسكندرية ولمعرفه سعر الدولار في كل بنك إليك التفاصيل وفق أسعار الدولار الحالية في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

1- سعر الدولار في البنك المركزي المصري

– للشراء 16.55 جنيه

– للبيع 16.68جنيه

2- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

– للشراء 16.58 جنيه

– للبيع 16.68 جنيه

3- سعر الدولار في بنك مصري

– للشراء 16.58 جنيه

– للبيع 16.68 جنيه

4- سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

– للشراء 16.68 جنيه

– للبيع 16.64 جنيه

5- سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

– للشراء 16.55جنيه

– للبيع 16.65 جنيه

6- سعر الدولار في بنك الإسكندرية

– للشراء 16.54 جنيه

– للبيع 16.64 جنيه

7- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

– للشراء 16.65 جنيه

– للبيع 16.75 جنيه