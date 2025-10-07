عاجل الآن.. ارتفاع صاروخي في أسعار الذهب اليوم ووصوله لمستويات خطيرة وغير مسبوقة في تاريخ المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاع غير مسبوق ليسجل المعدن الأصفر أرقاماً تاريخية وغير مسبوقة في سعر الذهب على الإطلاق، وجاءت هذه الزيادة الكبيرة في سعر المعدن الأصفر اليوم مدعومة بزيادة الطلب عليه باعتباره الملاذ الآمن للمستثمرين.

ويوجد الآن تدفقات مؤسسية ضخمة تجاه صناديق الذهب، وإقبال كبير من البنوك المركزية العالمية على تعزيز احتياطاتها من المعدن الأصفر، وذلك في ظل المخاوف الكبيرة من السياسات الأمريكية الإقتصادية والإغلاق الحكومي الأمريكي، فكل هذه الأسباب أدت إلى ارتفاع سعر الذهب اليوم.

وسجلت أسعار الذهب اليوم العالمية نحو 3974.04 دولار للأوقية في المعاملات الفورية للذهب الآن، مع توقعات باحتمالية حدوث حالة من التذبذب الكبير في أسعاره خلال الجلسات المقبلة، وذلك بعد وصوله للقمة اليوم.