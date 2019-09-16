عاجل| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 16-9-2019 في محلات الصاغة

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين ارتفاع جديد بنحو 4 جنيه للجرام على كافة أعيرة الذهب مع تعاملات اليوم، وجاء ارتفاع سعر الذهب في مصر نتيجة لتحرك جديد في سعر الأوقية عالمياً، الذي بلغت طبقاً لأحدث تقارير 1505 دولار، جدير بالذكر أن سعر عيار 21 سجل في تعاملات أمس سجل 681 جنيه للجرام، وسجل طبقاً لأحدث تعاملات اليوم الإثنين 685 جنيه للجرام بدون قيمة المصنعية.







أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب في مصر منذ مطلع أغسطس تحديداً وهي شهدت العديد من التقلبات الفجائية ما بين ارتفاع وإنخفاض في كافة أعيرة الذهب بمحلات الصاغة، حيث تراوح سعر عيار 21 للجرام ما بين 683 إلى 685 جنيه طبقاً لسعر الأوقية الحالي، وسجل الجنيه الذهب ما بين 5,464 إلى 5,480 جنيه.







متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 781 إلى 783 عيار 22 716 إلى 718 عيار 21 683 إلى 685 عيار 18 585 إلى 587 عيار 14 455 إلى 457 عيار 12 390 إلى 391 الاونصة 24,276 إلى 24,347 الجنيه الذهب 5,464 إلى 5,480 الكيلو 780,571 إلى 782,857 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

وتراوح سعر عيار 22 للجرام ما بين 716 إلى 718 بدون مصنعية، بينما سجل عيار 24 للجرام 783 جنيه، مع العلم بأن جدول أسعار الذهب في الجدول السابق يتم تحديثه بشكل تلقائي فور حدوث أي تغييرات جديدة.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

طبقاً لأخر تقارير فقد سجلت كافة أسعار الذهب بالمملكة ارتفاع جديد تزامناً مع سعر الأوقية الحالي الذي سجل 5603 ريال، وسجل الجنيه الذهب 1261 ريال، بينما سجل عيار 24 للجرام 180.15 ريال، وسجل عيار 22 للجرام 165.14 ريال.







متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 180.79 ريال $48.19 سعر الذهب عيار 22 165.73 ريال $44.18 اسعار الذهب عيار 21 158.20 ريال $42.17 اسعار الذهب عيار 18 135.60 ريال $36.15 سعر الذهب عيار 14 105.46 ريال $28.11 سعر الذهب عيار 12 90.40 ريال $24.10 اسعار أوقية الذهب 5,623 ريال $1,499 اسعار جنيه الذهب 1,266 ريال $337.36 اسعار كيلو الذهب 180,793 ريال $48,193 اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Monday, September 16, 2019 11:45 PM بتوقيت دولة السعودية

ونتابع معكم أحدث تطورات المعدن الأصفر في مصر والسعودية بشكل يومي حصرياً عبر موقع نجوم مصرية، حيث يتم تحديث كافة أعيرة الذهب بشكل تلقائي بالتزامن مع أحدث سعر سجله الأوقية.