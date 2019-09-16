أخبار إقتصادية

عاجل| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 16-9-2019 في محلات الصاغة

أسعار الذهب اليوم

بواسطة عبدالعزيز على 0
أسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين ارتفاع جديد بنحو 4 جنيه للجرام على كافة أعيرة الذهب مع تعاملات اليوم، وجاء ارتفاع سعر الذهب في مصر نتيجة لتحرك جديد في سعر الأوقية عالمياً، الذي بلغت طبقاً لأحدث تقارير 1505 دولار، جدير بالذكر أن سعر عيار 21 سجل في تعاملات أمس سجل 681 جنيه للجرام، وسجل طبقاً لأحدث تعاملات اليوم الإثنين 685 جنيه للجرام بدون قيمة المصنعية.



أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب في مصر منذ مطلع أغسطس تحديداً وهي شهدت العديد من التقلبات الفجائية ما بين ارتفاع وإنخفاض في كافة أعيرة الذهب بمحلات الصاغة، حيث تراوح سعر عيار 21 للجرام ما بين 683 إلى 685 جنيه طبقاً لسعر الأوقية الحالي، وسجل الجنيه الذهب ما بين 5,464 إلى 5,480 جنيه.



متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24781 إلى 783
عيار 22716 إلى 718
عيار 21683 إلى 685
عيار 18585 إلى 587
عيار 14455 إلى 457
عيار 12390 إلى 391
الاونصة24,276 إلى 24,347
الجنيه الذهب5,464 إلى 5,480
الكيلو780,571 إلى 782,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

وتراوح سعر عيار 22 للجرام ما بين 716 إلى 718 بدون مصنعية، بينما سجل عيار 24 للجرام 783 جنيه، مع العلم بأن جدول أسعار الذهب في الجدول السابق يتم تحديثه بشكل تلقائي فور حدوث أي تغييرات جديدة.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

طبقاً لأخر تقارير فقد سجلت كافة أسعار الذهب بالمملكة ارتفاع جديد تزامناً مع سعر الأوقية الحالي الذي سجل 5603 ريال، وسجل الجنيه الذهب 1261 ريال، بينما سجل عيار 24 للجرام 180.15 ريال، وسجل عيار 22 للجرام 165.14 ريال.



متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي
الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24180.79 ريال$48.19
سعر الذهب عيار 22165.73 ريال$44.18
اسعار الذهب عيار 21158.20 ريال$42.17
اسعار الذهب عيار 18135.60 ريال$36.15
سعر الذهب عيار 14105.46 ريال$28.11
سعر الذهب عيار 1290.40 ريال$24.10
اسعار أوقية الذهب5,623 ريال$1,499
اسعار جنيه الذهب1,266 ريال$337.36
اسعار كيلو الذهب180,793 ريال$48,193
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Monday, September 16, 2019 11:45 PM بتوقيت دولة السعودية

ونتابع معكم أحدث تطورات المعدن الأصفر في مصر والسعودية بشكل يومي حصرياً عبر موقع نجوم مصرية، حيث يتم تحديث كافة أعيرة الذهب بشكل تلقائي بالتزامن مع أحدث سعر سجله الأوقية.



عبدالعزيز على

    محرر الأخبار العاجلة في موقع نجوم مصرية، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب



    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد