عاجل| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 16-9-2019 في محلات الصاغة
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين ارتفاع جديد بنحو 4 جنيه للجرام على كافة أعيرة الذهب مع تعاملات اليوم، وجاء ارتفاع سعر الذهب في مصر نتيجة لتحرك جديد في سعر الأوقية عالمياً، الذي بلغت طبقاً لأحدث تقارير 1505 دولار، جدير بالذكر أن سعر عيار 21 سجل في تعاملات أمس سجل 681 جنيه للجرام، وسجل طبقاً لأحدث تعاملات اليوم الإثنين 685 جنيه للجرام بدون قيمة المصنعية.
أسعار الذهب اليوم في مصر
أسعار الذهب في مصر منذ مطلع أغسطس تحديداً وهي شهدت العديد من التقلبات الفجائية ما بين ارتفاع وإنخفاض في كافة أعيرة الذهب بمحلات الصاغة، حيث تراوح سعر عيار 21 للجرام ما بين 683 إلى 685 جنيه طبقاً لسعر الأوقية الحالي، وسجل الجنيه الذهب ما بين 5,464 إلى 5,480 جنيه.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|781 إلى 783
|عيار 22
|716 إلى 718
|عيار 21
|683 إلى 685
|عيار 18
|585 إلى 587
|عيار 14
|455 إلى 457
|عيار 12
|390 إلى 391
|الاونصة
|24,276 إلى 24,347
|الجنيه الذهب
|5,464 إلى 5,480
|الكيلو
|780,571 إلى 782,857
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
وتراوح سعر عيار 22 للجرام ما بين 716 إلى 718 بدون مصنعية، بينما سجل عيار 24 للجرام 783 جنيه، مع العلم بأن جدول أسعار الذهب في الجدول السابق يتم تحديثه بشكل تلقائي فور حدوث أي تغييرات جديدة.
أسعار الذهب اليوم في السعودية
طبقاً لأخر تقارير فقد سجلت كافة أسعار الذهب بالمملكة ارتفاع جديد تزامناً مع سعر الأوقية الحالي الذي سجل 5603 ريال، وسجل الجنيه الذهب 1261 ريال، بينما سجل عيار 24 للجرام 180.15 ريال، وسجل عيار 22 للجرام 165.14 ريال.
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|180.79 ريال
|$48.19
|سعر الذهب عيار 22
|165.73 ريال
|$44.18
|اسعار الذهب عيار 21
|158.20 ريال
|$42.17
|اسعار الذهب عيار 18
|135.60 ريال
|$36.15
|سعر الذهب عيار 14
|105.46 ريال
|$28.11
|سعر الذهب عيار 12
|90.40 ريال
|$24.10
|اسعار أوقية الذهب
|5,623 ريال
|$1,499
|اسعار جنيه الذهب
|1,266 ريال
|$337.36
|اسعار كيلو الذهب
|180,793 ريال
|$48,193
|اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Monday, September 16, 2019 11:45 PM بتوقيت دولة السعودية
ونتابع معكم أحدث تطورات المعدن الأصفر في مصر والسعودية بشكل يومي حصرياً عبر موقع نجوم مصرية، حيث يتم تحديث كافة أعيرة الذهب بشكل تلقائي بالتزامن مع أحدث سعر سجله الأوقية.