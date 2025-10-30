عاجل.. ارتباك كبير في أسعار الذهب اليوم وصعود وهبوط على مدار الساعة وتخبط في الأسواق

شهدت أسعار الذهب اليوم حالة من الإرتباك الشديد، والأسعار ترتفع ثم تنخفض بشكل مفاجئ وعلى مدار الساعة، فالأسعار الآن غير الأسعار بعد دقائق وقبل دقائق، فبعد أن حقق الذهب مكاسب ملحوظة خلال الساعات الماضية بعد تراجعه الكبير عالمياً بالأمس، بدأت الأسعار ترتفع من جديد.

وبالرغم من حالة التخبط في سعر الذهب العالمي، فإنه يوجد أسباب كثيرة تدفع المعدن الأصفر للتراجع على المدى القريب، إلا أن الإتجاه العام للذهب على المدى البعيد يشير إلى وجود زيادات جنونية قادمة، وربما تصل سعر الأوقية بنهاية العام المقبل 2026 إلى 7000 دولار.

ويشير بعض المحلليين الإقتصاديين إلى أن اللقاء الذي تم بين ترامب والرئيس الصيني أدى إلى تراجع أسعار الذهب اليوم بشكل ملحوظ، وربما تشهد الأسعار حالة من الهدوء الحذر خلال الأيام المقبلة، لكن المؤشر العام يؤكد صعود الذهب على المدى البعيد، وذلك لوجود توترات عالمية كبيرة، وتخبط اقتصادي أمريكي واضح، وسجلت سعر الأوقية الآن في المعاملات الفورية 3972.48 دولار.