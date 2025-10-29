عاجل “احذر من فخ الإندفاع”.. أسعار الذهب اليوم تخترق حواجز جديدة وتعاود الصعود بقوة

شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعاً جديداً بشكل لافت، لتعادو الصعود مرة أخرى فوق الـ4000 دولار للأوقية، وذلك بعد أن سجلت بالأمس 3890 دولار، حيث بدأ سعر الذهب في الهبوط اليومين الماضين، إلا أنه اليوم بدأ في تعويض الخسائر التي حققها خلال الساعات الماضية.

وجاءت زيادة سعر الذهب اليوم مدعومة بنشاط ملحوظ للمشترين، إلا أن حالة التشبع الشرائي ومخاوف الإنعكاس الهبوطي للذهب مرة أخرى يفرض الحذر الشديد وبالأخص لعمليات التداول قصير الأجل، وما يحدث الآن في أسعار المعدن الأصفر هو زخم طبيعي للمضاربات اللحظية والسريعة.

وسجلت أسعار الذهب اليوم في العقود الفورية 4017.65 دولار للأوقية، وذلك كما هو واضح في الرسم البياني السابق والمرفق بالخبر، فيما ارتفعت أسعار الفضة أيضاً متأثرة بصعود الذهب لتسجل الآن أكثر من 48 دولار للأوقية، وارتفعت أسعار البلاتين بنسبة وصلت إلى 0.4% دولار.