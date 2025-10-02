أخبار إقتصادية

عاجل.. أسعار الذهب اليوم تواصل جنونها وتسجل أرقام تاريخية مدعومة بتراجع أسعار الدولار

إسلام عوض

واصلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعها من جديد، وفي كل ساعة تقريباً يسجل سعر الذهب رقماً جديداً، الأمر الذي أحدث ارتباك كبير في الأسواق العالمية والمحلية، وتشير توقعات الخبراء إلى استمرار الذهب في الزيادة حتى نهاية العام الحالي، وذلك في ظل السياسة الأمريكية الإقتصادية الحالية.

عاجل.. أسعار الذهب اليوم تواصل جنونها وتسجل أرقام تاريخية مدعومة بتراجع أسعار الدولار

ومن المقرر أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة خلال الشهور الثلاثة المتبقية من العام الجاري 2025، وتنشط أسعار الذهب بشكل كبير في ظل التخفيض الأمريكي لأسعار الفائدة، كما أن سعر الذهب يرتفع أيضاً حال تراجع قوة الدولار الأمريكي، وهذا ما حدث بالفعل، حيث أن الدولار فقد الكثير من قيمته أما العملات المنافسة الأخرى كاليورو والين الياباني، مما أدى إلى صعود المعدن النفيس.

قد يهمك أيضاً:

وسجلت أسعار الذهب اليوم العالمية 3882.02 دولار أمريكي للأوقية، وذلك في المعاملات الفورية للذهب، مع توقعات كبيرة بارتفاعه من جديد خلال الأيام المقبلة، وذلك في ظل التوترات الجيوسياسية والإقتصادية العالمية الحالية.

عن الكاتب:
إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.