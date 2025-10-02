عاجل.. أسعار الذهب اليوم تواصل جنونها وتسجل أرقام تاريخية مدعومة بتراجع أسعار الدولار

واصلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعها من جديد، وفي كل ساعة تقريباً يسجل سعر الذهب رقماً جديداً، الأمر الذي أحدث ارتباك كبير في الأسواق العالمية والمحلية، وتشير توقعات الخبراء إلى استمرار الذهب في الزيادة حتى نهاية العام الحالي، وذلك في ظل السياسة الأمريكية الإقتصادية الحالية.

ومن المقرر أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة خلال الشهور الثلاثة المتبقية من العام الجاري 2025، وتنشط أسعار الذهب بشكل كبير في ظل التخفيض الأمريكي لأسعار الفائدة، كما أن سعر الذهب يرتفع أيضاً حال تراجع قوة الدولار الأمريكي، وهذا ما حدث بالفعل، حيث أن الدولار فقد الكثير من قيمته أما العملات المنافسة الأخرى كاليورو والين الياباني، مما أدى إلى صعود المعدن النفيس.

قد يهمك أيضاً:

وسجلت أسعار الذهب اليوم العالمية 3882.02 دولار أمريكي للأوقية، وذلك في المعاملات الفورية للذهب، مع توقعات كبيرة بارتفاعه من جديد خلال الأيام المقبلة، وذلك في ظل التوترات الجيوسياسية والإقتصادية العالمية الحالية.