عاجل.. أسعار الذهب اليوم تواصل اشتعالها وتسجل أرقام جنونية هي الأولى من نوعها

ارتفعت أسعار الذهب اليوم لمستوى قياسي جديد، وفي كل يوم يسجل الذهب رقماً أكبر من اليوم الذي سبقه، وسط توقعات باستمرارة في الإرتفاع لتتجاوز الأونصة أكثر من 4500 دولار خلال العام الحالي، وسجل سعر الذهب العالمي زيادة تعدت الـ60% خلال العام الحالي فقط.

وتأتي هذه الأسعار الجنونية في سعر المعدن الأصفر خلال الأيام الحالية نتيجة حالة عدم اليقين الإقتصادي والجيوسياسي وحركة الشراء الكبيرة والمستمرة من البنوك المركزية العالمية، مما يشير إلى أن الأسعار المرتفعة ستستمر على الأرجح، ويتخللها انخفاضات خفيفة.

قد يهمك أيضاً:

وسجلت أسعار الذهب اليوم أعلى سعر لها لتسجل الأوقية الآن 3441.27 دولار في العقود الفورية، ومن المتوقع أن تستمر التوترات التجارية والسياسية، مما سيرفع أسعار الذهب العالمية، وكذلك الأمر في أسعار الفضة والتي سجلت أكثر من 52 دولار اليوم، وتوقعات بوصولها لأكثر من 57 دولار للأونصة بحلول العام القادم.