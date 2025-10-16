أخبار إقتصادية

عاجل.. أسعار الذهب اليوم تواصل اشتعالها وتسجل أرقام جنونية هي الأولى من نوعها

إسلام عوض

ارتفعت أسعار الذهب اليوم لمستوى قياسي جديد، وفي كل يوم يسجل الذهب رقماً أكبر من اليوم الذي سبقه، وسط توقعات باستمرارة في الإرتفاع لتتجاوز الأونصة أكثر من 4500 دولار خلال العام الحالي، وسجل سعر الذهب العالمي زيادة تعدت الـ60% خلال العام الحالي فقط.

عاجل.. أسعار الذهب اليوم تواصل اشتعالها وتسجل أرقام جنونية هي الأولى من نوعها

وتأتي هذه الأسعار الجنونية في سعر المعدن الأصفر خلال الأيام الحالية نتيجة حالة عدم اليقين الإقتصادي والجيوسياسي وحركة الشراء الكبيرة والمستمرة من البنوك المركزية العالمية، مما يشير إلى أن الأسعار المرتفعة ستستمر على الأرجح، ويتخللها انخفاضات خفيفة.

قد يهمك أيضاً:

وسجلت أسعار الذهب اليوم أعلى سعر لها لتسجل الأوقية الآن 3441.27 دولار في العقود الفورية، ومن المتوقع أن تستمر التوترات التجارية والسياسية، مما سيرفع أسعار الذهب العالمية، وكذلك الأمر في أسعار الفضة والتي سجلت أكثر من 52 دولار اليوم، وتوقعات بوصولها لأكثر من 57 دولار للأونصة بحلول العام القادم.

عن الكاتب:
إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.