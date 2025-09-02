عاجل.. ارتفاع جنوني وبسرعة الصاروخ في أسعار الذهب اليوم لتزحف بقوة نحو أعلى مستوى لها

شهدت أسعار الذهب اليوم عالمياً ارتفاعاً كبيراً الآن، لتسجل أرقاماً جديدة لم تصل إليها منذ عدة أشهر، وذلك وسط توقعات كبيرة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، وقال الخبراء أن زيادة سعر الذهب العالمي اليوم جاء مدعوماً بالتخبط الإقتصادي الأمريكي والخلافات الحادة بين الرئيس ترامب والفيدرالي الأمريكي.

هذا ويتوقع الخبراء قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في 17 سبتمبر الجاري بمقدار 25 نقطة أساس، ونتيجة هذه التوقعات بجانب تراجع قيمة الدولار وضعفه مقابل العملات العالمية الأخرى، ارتفع سعر الذهب إلى مستويات هي الأعلى منذ ما يقرب من 52 أسبوع تقريباً.

وحول أسعار الذهب اليوم العالمية، فقد سجلت سعر الأوقية الآن نحو 3487.47 دولار بزيادة كبيرة عن أسعار الأمس، وذلك في التعاملات الفورية للذهب، كما ارتفعت أسعار الفضة هي الأخرى مدعومة بارتفاع سعر الذهب، لتسجل الآن أكثر من 41 دولار للأوقية اليوم، وهو أعلى سعر وصلت إليه منذ سنوات.