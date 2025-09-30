عاجل.. أسعار الذهب اليوم تفاجئ الجميع من جديد وتخالف كافة التوقعات وتصل إلى عنان السماء

ارتفعت أسعار الذهب اليوم من جديد لتسجل أرقاماً كبيرة وغير مسبوقة، وذلك استمراراً للزيادات المتتالية التي يشهدها سعر الذهب منذ شهور، وخلال الشهر الحالي فقط قفزت أسعار المعدن النفيس والملاذ الآمن للمستثمرين بأكثر من 10%، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الذهب.

وتعود الزيادة الجنونية في سعر الذهب عالمياً خلال الفترة الأخيرة نتيجة العديد من الأسباب، وأهمها، الطلب المستمر والمتزايد من البنوك المركزية العالمية على الذهب لتعزيز الإحتياطات لديها، وعدم وجود نية للبيع بالرغم ارتفاع الأسعار، كما أن تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا والخلافات الصينية الأمريكية، جعلت أسعار الذهب تصل لهذه المستويات الجنونية.

وسجلت أسعار الذهب اليوم نحو 3816.03 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، وسط توقعات باستمراره في الزيادة خلال الفترة المقبلة، حيث تتوقع البنوك المركزية العالمية تراجع الدولار في الإحتياطات العالمية وسيقوم الذهب بحل محله بشكل تدريجي.