عاجل.. أسعار الذهب اليوم تفاجئ الجميع بتغيرات مفاجئة خلال عيد الأضحى المبارك

سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعاً مفاجئاً بعد تراجعه خلال الأسبوع الماضي، واتجه الذهب اليوم لتحقيق مكاسب كبيرة مدعوماً بتراجع الدولار وضعف المؤشرات الإقتصادية الأمريكية، مما عزز الطلب على الذهب وذلك باعتباره الملاذ الآمن للمستثمرين.

وخلال هذا الأسبوع اتجه الدولار لأكبر خسارة أسبوعية له، مما جعل الذهب أقل كلفة وأكثر انخفاضاً في تكلفته بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى، ولذا كثر الطلب على الذهب فارتفعت أسعاره، فالذهب يخضع للعرض والطلب وكلما زاد الطلب عليه ارتفعت أسعاره.

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وارتفعت أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية بنسبة وصلت إلى 0.3% وسجلت سعر الأوقية اليوم 2361.36 دولار، كما ارتفع سعر الذهب أيضاً في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة وصلت أيضاً إلى 0.3%، لتسجل سعر الأوقية اليوم 2384.40 دولار للأوقية.