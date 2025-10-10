عاجل.. أسعار الذهب اليوم تعكس مسارها من جديد وتفاجئ الجميع

قامت أسعار الذهب اليوم بتحويل مسارها إلى الإرتفاع من جديد، فبعد أن تراجعت بالأمس بنحو 70 دولار تقريباً في الأوقية عن أسعار أول أمس، بدأ سعر الذهب اليوم يصعد من جديد ليقترب من حاجز لـ4000 دولار مرة أخرى، وذلك نتيجة التخبط الإقتصادي الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي هذا الصعود في سعر الذهب اليوم مع وجود توقعات تشير إلى خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وذلك وسط تساؤلات حول استمرار هذه الزيادة، ولكن من المتوقع أن يقوم الذهب بإجراءات تصحيحية ويعاود الإنخفاض مرة أخرى، إلا أن الإتجاه الصاعد سيكون هو المسيطر.

اقرأ معنا أيضاً:

هذا وقد سجلت أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية 3988.41 دولار للأوقية، وانخفاض أو ارتفاع سعر الذهب خلال الأيام المقبلة متوقف على تحديد الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة وحالة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.