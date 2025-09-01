عاجل.. أسعار الذهب اليوم تصل لمستويات قياسية وأسعار الفضة تسجل رقماً لم تصل إليه منذ 2011

سجلت أسعار الذهب اليوم أعلى مستوى لها منذ أبريل الماضي لتقترب من حاجز الـ3500 دولار للأوقية، وذلك ناتج عن توجهات كبيرة للمستثمرين تجاه الذهب باعتبار الملاذ الآمن، هذا إلى جانب أن توجهات البنوك المركزية العالمية الآن تسير نحو الذهب.

كما أن السياسات الأمريكية المالية الفردية من الرئيس دونالد ترامب منذ مجيئة لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، كانت أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار الذهب العالمية، حيث أصبحت السياسة المالية في أمريكا يديرها ترامب وليست المؤسسات المختصة كما كان في السابق، مما جعل الدولار يتراجع بشكل كبير ويصعد الذهب.

وسجلت أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية نحو 3470.00 دولار للأوقية بالمعاملات الفورية، كما ارتفعت أسعار الفضة إلى مستوى قياسي لم تصل إليه منذ عام 2011 تقريباً، حيث سجلت أوقية الفضة الآن نحو 40 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ ما يزيد عن عقد من الزمن.