أخبار إقتصادية

عاجل.. أسعار الذهب اليوم تصل لمستويات قياسية وأسعار الفضة تسجل رقماً لم تصل إليه منذ 2011

سيد عطية

سجلت أسعار الذهب اليوم أعلى مستوى لها منذ أبريل الماضي لتقترب من حاجز الـ3500 دولار للأوقية، وذلك ناتج عن توجهات كبيرة للمستثمرين تجاه الذهب باعتبار الملاذ الآمن، هذا إلى جانب أن توجهات البنوك المركزية العالمية الآن تسير نحو الذهب.

عاجل.. أسعار الذهب اليوم تصل لمستويات قياسية وأسعار الفضة تسجل رقماً لم تصل إليه منذ 2011

كما أن السياسات الأمريكية المالية الفردية من الرئيس دونالد ترامب منذ مجيئة لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، كانت أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار الذهب العالمية، حيث أصبحت السياسة المالية في أمريكا يديرها ترامب وليست المؤسسات المختصة كما كان في السابق، مما جعل الدولار يتراجع بشكل كبير ويصعد الذهب.

اقرأ معنا أيضاً:

وسجلت أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية نحو 3470.00 دولار للأوقية بالمعاملات الفورية، كما ارتفعت أسعار الفضة إلى مستوى قياسي لم تصل إليه منذ عام 2011 تقريباً، حيث سجلت أوقية الفضة الآن نحو 40 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ ما يزيد عن عقد من الزمن.

عن الكاتب:
سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.