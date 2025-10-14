عاجل.. أسعار الذهب اليوم تصل لمستويات خارقة ومرعبة ومصير مجهول لسعر الملاذ الآمن للمستثمرين

وصلت أسعار الذهب اليوم إلى مستويات مرعبة بكل ما تعنيه الكلمة، حيث سجلت الأوقية صباح اليوم 4190.67 دولار، وهو أعلى سعر على الإطلاق وصل إليه الذهب في التاريخ، وفاجأ المعدن الأصفر الجميع هذا الأسبوع بارتفاعات جنونية، وسعر الذهب الحالي يدل على حالة عدم اليقين العالمية، فبين لحظة وأخرى تنقلب موازين الأسواق بسبب التحركات الكبيرة والسريعة للمعدن الأصفر.

ويشير الخبراء إلى أن هذه الزيادات في أسعار الذهب كانت بسبب التوترات الكبيرة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، فكلما اشتدت هذه التوترات ارتفع سعر الذهب العالمي، وقامت الصين مؤخراً بفرض قيود على المعادن الهامة التي يتم استخدامها في الدفاع والإلكترونيات وردت واشنطن على هذا الإجراء بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الصينية.

وساهمت حالة عدم اليقين العالمية في رفع أسعار الذهب اليوم عالمياً، كما أن التوترات الجيوسياسية والتخبط الواقع الآن في سياسة أمريكا الإقتصادية، كانت سبباً في رفع سعر الذهب اليوم، وسجلت أوقية الذهب صباح اليوم 4190 دولار، والآن وفي منتصف تعاملات اليوم تراجعت قليلاً لتسجل 4109.47 دولار كما هو موضح بالرسم البياني المرفق بالخبر.