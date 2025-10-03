عاجل.. أسعار الذهب اليوم تصل لمستويات جديدة عقب تسجيلها أعلى ذروة لها في التاريخ

سجلت أسعار الذهب اليوم أرقاماً جديدة بعد وصولها الأيام الماضية لأعلى سعر لها في تاريخ الذهب، وخلال الشهر الماضي فقط ارتفع سعر الذهب لأكثر من 10%، ولامس حاجر الـ3900 دولار للأوقية، أما اليوم فبدأ يتراجع قليلاً ولكنه ما زال ملامساً لذروته التي سجلها قبل أيام.

وتأتي هذه الزيادات الكبيرة في أسعار الذهب نتيجة التخبط الإقتصادي الأمريكي والإتجاه نحو تخفيض أسعار الفائدة، وسعر الذهب يرتفع دائماً مع اتجاهات الفيدرالي الأمريكي لتخفيض سعر الفائدة، كما لعب تراجع مؤشر الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى دوراً هاماً في الزيادات القوية الأخيرة في أسعار المعدن النفيس.

وحول أسعار الذهب اليوم، فقد سجلت أسعار الأوقية الآن 3863.25 دولار، وسجلت أسعار الفضة هي الأخرى زيادة كبيرة، ووصلت سعر الأوقية اليوم إلى 47.70 دولار للأوقية، وذلك بزيادة وصلت إلى 0.8%.