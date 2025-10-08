أخبار إقتصادية

عاجل.. أسعار الذهب اليوم تصل لمستوى خطير وتوقعات صادمة لأسعاره خلال الشهور والسنوات المقبلة

واصلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعها إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة في تاريخه، مدعوماً ببطئ الإقتصاد الأمريكي وضعف الدولار وتوقعات قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، وهذه الأسباب هي بيئة ملائمة لارتفاع سعر الذهب العالمي.

كم يوجد توقعات قوية باستمرار أسعار الذهب في الصعود خلال الشهور القادمة، وذلك نتيجة عمليات الشراء الكبيرة والمستمرة من البنوك المركزية في العديد من دول العالم وخاصةً الصين، وتشير التوقعات إلى أن عمليات شراء الذهب من الدول ستستمر من 3 إلى 5 سنوات قادمة مما سيرفع أسعاره لمستويات جديدة أخرى في المستقبل القريب.

ولأول مرة ترتفع أسعار الذهب اليوم إلى أكثر من 4000 دولار للأونصة، ليحقق الذهب ارتفاع يزيد عن 50% خلال هذا العام فقط، ويحقق أفضل أداء سنوي منذ عام 1979 م، وسجلت سعر الأوقية الآن في المعاملات الفورية للذهب 4035.27 دولار، مما سيرفع سعر الذهب المحلي لمستويات جديدة.

