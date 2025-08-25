أخبار إقتصادية

عاجل.. أسعار الذهب اليوم تصعد بقوة جنونية وتوقعات بقفزات جديدة خلال الأيام المقبلة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بشكل كبير مقارنةً بأسعار الأسبوع الماضي، وسجل الذهب اليوم رقماً جديداً، فمنذ أيام قليلة وفي بداية الأسبوع الماضي سجل سعر الذهب العالمي 3313 دولار للأوقية، أما اليوم فصعد أكثر من 50 دولار بالأوقية عن السعر المذكور.

وبالرغم من أن أسعار الذهب تشهد حالة من التذبذب الكبير، إلا أن توقعات المؤسسات المالية الدولية تشير إلى أن سعر أوقية الذهب سيرتفع إلى أكثر من 3600 دولار قبل حلول مارس من العام المقبل 2026، وترتفع أسعار الذهب دائماً مع قيام المستثمرين باللجوء إليه والإقبال على شراءه باعتباره الملاذ الآمن لأموالهم.

وحول أسعار الذهب اليوم فقد سجلت الأوقية الآن في العقود الفورية للذهب 3367.08 دولار، مع الأخذ في الإعتبار أن الأسعار تتغير على مدار الساعة.

