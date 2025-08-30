عاجل.. أسعار الذهب اليوم تسجل قفزة هائلة الآن هي الأعلى في أغسطس مع تراجع الدولار الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم عالمياً بنسبة كبيرة هي الأعلى خلال شهر أغسطس، وبعد زيادة اليوم في سعر الذهب بدأ المعدن الأصفر يقترب من أعلى مستوى وصل له على الإطلاق، الأمر الذي انعكس على أسعار الذهب المحلية في مصر والسعودية وغيرهما من بلداننا العربية.

وكانت أسعار الذهب شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مع بداية إعلان ترامب عن إقالة محافظ الإحتياطي الفيدرالي نتيجة مزاعم احتيال بالرهن العقاري، الأمر الذي جعل الذهب يرتفع وتتراجع أسعار الدولار الأمريكي، مما جعل المعادن بشكل عام تحقق مكاسب كبيرة على حساب العملات النقدية.

وعن أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية، فقد سجلت الأوقية الآن 3448.00 دولار أمريكي، بينما تراجع الدولار أمام العملات العالمية كاليورو والين الياباني، فالعلاقة بين الذهب والدولار علاقة عكسية، وكلما ارتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن ارتفعت أسعار وانخفض الدولار.