أخبار إقتصادية

عاجل.. أسعار الذهب اليوم تسجل قفزة هائلة الآن هي الأعلى في أغسطس مع تراجع الدولار الأمريكي

سيد عطية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم عالمياً بنسبة كبيرة هي الأعلى خلال شهر أغسطس، وبعد زيادة اليوم في سعر الذهب بدأ المعدن الأصفر يقترب من أعلى مستوى وصل له على الإطلاق، الأمر الذي انعكس على أسعار الذهب المحلية في مصر والسعودية وغيرهما من بلداننا العربية.

عاجل.. أسعار الذهب اليوم تسجل قفزة هائلة الآن هي الأعلى في أغسطس مع تراجع الدولار الأمريكي

وكانت أسعار الذهب شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مع بداية إعلان ترامب عن إقالة محافظ الإحتياطي الفيدرالي نتيجة مزاعم احتيال بالرهن العقاري، الأمر الذي جعل الذهب يرتفع وتتراجع أسعار الدولار الأمريكي، مما جعل المعادن بشكل عام تحقق مكاسب كبيرة على حساب العملات النقدية.

اقرأ معنا أيضاً:

وعن أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية، فقد سجلت الأوقية الآن 3448.00 دولار أمريكي، بينما تراجع الدولار أمام العملات العالمية كاليورو والين الياباني، فالعلاقة بين الذهب والدولار علاقة عكسية، وكلما ارتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن ارتفعت أسعار وانخفض الدولار.

عن الكاتب:
سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.