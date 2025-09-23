أخبار إقتصادية

عاجل.. جنون رسمي في أسعار الذهب ليسجل أرقام فلكية تاريخية غير مسبوقة على الإطلاق

شهدت أسعار اليوم ارتفاع كبير وغير مسبوق على الإطلاق، والأرقام التي سجلها سعر الذهب العالمي الآن هي الأولى في تاريخ المعدن النفيس، وتأتي هذه التغيرت الكبيرة والمفاجئة في أسعار المعدن النفيس، نتيجة الإرتباك الإقتصادي والسياسي الذي يعيشه العالم في هذه الأوقات.

أسعار الذهب اليوم العالمية

فالعالم يشهد الآن مرحلة استثنائية، حيث تتراكم الديون السيادية على الدول بوتيرة غير مسبوقة، وبدأت قطاعات حيوية تتراجع بشكل كبير في الإقتصاديات الكبرى، وبؤر التوتر تزداد والحروب تنتقل من مكان إلى مكان في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، كل ذلك يدل على وجود أزمة عميقة تضرب جذور النظام العالمي المالي.

ونتيجة الوضع العالمي الحالي ارتفعت أسعار الذهب اليوم بشكل غير مسبوق وسجلت الآن أرقام فلكية غير مسبوقة في تاريخ الذهب، حيث سجلت الأوقية في المعاملات الفورية للذهب الآن 3785.34 دولار، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

