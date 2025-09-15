أخبار إقتصادية

عاجل.. أسعار الذهب اليوم تسجل أرقاماً جديدة وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي

سيد عطية

صعدت أسعار الذهب اليوم من جديد في العقود الفورية، مع تراجعها في العقود الآجلة، وذلك وسط حالة من الترقب لمعرفة آفاق السياسة النقدية الأمريكية من خلال اجتماع الفيدرالي الأمريكي يومي 17 و16 سبتمبر الجاري، ومن المتوقع خفض أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس.

وخلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب بشكل كبير، ووصل إلى مستويات قياسية لم يصل إليها من قبل، بل إن توقعات المؤسسات النقدية كانت تشير إلى أن أسعار الذهب العالمية ستصل إلى السعر الذي وصلت إليه الآن في مارس من العام المقبل 2026.

وسجلت أسعار الذهب اليوم في العقود الفورية 3642.46 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب اليوم عالمياً بنسبة 0.2%، لتسجل الآن 3679.90 دولار، وسط توقعات بارتفاع أسعار الذهب عالمياً خلال الأيام المقبلة.

سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


