عاجل.. أسعار الذهب اليوم تحقق مكاسب جديدة وقرار مفاجئ من الصين يهدد صعود المعدن النفيس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع بداية التداول في الصباح، إلا أنه وبعد ساعات قليلة من الصعود بدأ سعر الذهب العالمي يتراجع بشكل طفيف، وذلك عقب القرار الذي اتخذته الصين بشكل مفاجئ، حيث أنهت الصين الإعفاءات الضريبية الضريبية على تجارة المعدن النفيس، وذلك في خطوة غير متوقعة من بكين التي تعد أكبر مستهلكي الذهب في العالم.

ومن شأن قرار الصين التي اتخذته اليوم أن يرفع مستوى التكلفة النهائية للذهب داخل الأسواق الصينية، الأمر الذي سيقلل وتيرة الشراء على المدى القصير، مما سيتسبب في هبوط أسعار الذهب بالصين، وقد يكون لذلك تأثير على الأسعار العالمية.

وسجلت أسعار الذهب اليوم 4007.36 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، بارتفاع كبير عن بداية تعاملات اليوم، حيث بدأت الأسعار اليوم بانخفاض 28 دولار عن حاجز الـ4000 للأوقية، وبعد ساعات قليلة ارتفع عند 4026 دولار، والآن تراجع قليلاً، ولكن ما زالت المؤشرات تؤكد استمرار المستوى الصاعد للذهب.