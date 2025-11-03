أخبار إقتصادية

عاجل.. أسعار الذهب اليوم تحقق مكاسب جديدة وقرار مفاجئ من الصين يهدد صعود المعدن النفيس

سيد عطية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع بداية التداول في الصباح، إلا أنه وبعد ساعات قليلة من الصعود بدأ سعر الذهب العالمي يتراجع بشكل طفيف، وذلك عقب القرار الذي اتخذته الصين بشكل مفاجئ، حيث أنهت الصين الإعفاءات الضريبية الضريبية على تجارة المعدن النفيس، وذلك في خطوة غير متوقعة من بكين التي تعد أكبر مستهلكي الذهب في العالم.

ومن شأن قرار الصين التي اتخذته اليوم أن يرفع مستوى التكلفة النهائية للذهب داخل الأسواق الصينية، الأمر الذي سيقلل وتيرة الشراء على المدى القصير، مما سيتسبب في هبوط أسعار الذهب بالصين، وقد يكون لذلك تأثير على الأسعار العالمية.

اقرأ معنا أيضاً:

وسجلت أسعار الذهب اليوم 4007.36 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، بارتفاع كبير عن بداية تعاملات اليوم، حيث بدأت الأسعار اليوم بانخفاض 28 دولار عن حاجز الـ4000 للأوقية، وبعد ساعات قليلة ارتفع عند 4026 دولار، والآن تراجع قليلاً، ولكن ما زالت المؤشرات تؤكد استمرار المستوى الصاعد للذهب.

عن الكاتب:
سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.