عاجل.. أسعار الذهب اليوم تُحطم كافة الأرقام القياسية وتقفز لمستويات تاريخية مدعومة بتراجع أسعار الدولار
ارتفعت أسعار الذهب اليوم عالمياً ومحلياً إلى أرقام فلكية غير مسبوقة على الإطلاق في تاريخ الذهب، ولأول مرة في تاريخ المعدن لأصفر، يحطم الذهب حاجز الـ 3800 دولار أمريكي للأوقية، وسط توقعات كبيرة تشير وتؤكد باستمرار ارتفاعه خلال الفترة المقبلة نتيجة الأجواء الضبابية العالمية.
وجاء هذا الإرتفاع التاريخي الذي حدث في سعر الذهب اليوم نتيجة التراجع الكبير في سعر الدولار أمام العملات المنافسة الأخرى، حيث تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة وصلت إلى 0.2%، هذا إلى جانب التوقعات الكبيرة باستمرار مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمواصلة تخفيض سعر الفائدة على مدار الشهور المتبقية في العام الجاري 2025، والذهب ينتعش ويرتفع في بيئة الفائدة المنخفضة، وخلال حالة التخبط الإقتصادي والجيوسياسي.
وسجلت أسعار الذهب اليوم نحو 3817.17 دولار أمريكي للأوقية في العقود الفورية للذهب، كما ارتفعت المعادن الأخرى متأثرة بارتفاع سعر الذهب، حيث سجلت الفضة ارتفاعاً كبيراً اليوم بنسبة 2.4%، لتسجل الأوقية الآن 37.08 دولار، كما قفز البلاتين عند 1622.04 دولار بزيادة بلغت 3.4%.