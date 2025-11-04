أخبار إقتصادية

عاجل.. أسعار الذهب اليوم تترنح وتدخل فترة استراحة قصيرة للإستعداد لموجة صعود جنونية منتظرة

سيد عطية

انخفضت أسعار الذهب اليوم من جديد، وذلك في موجة تصحيح يبدو أنها ستكون قصيرة ثم سيعاود الصعود بقوة مرة أخرى، فبعد رحلة صعود كبيرة جعلت الذهب أكبر الرابحين في الأسواق العالمية، بدأ الذهب الآن يدخل فترة استراحة لإعادة التموضع والتصحيح التدريجي للزخم الذي حدث الأسابيع الماضية.

وبعد عدة أسابيع متتالية من المكاسب، بدأ سعر الذهب العالمي يتراجع الآن، ولكن تشير التوقعات إلى وجود موجة قوية وعنيفة من الصعود قبل نهاية العام الحالي أو في بداية عام 2026 على أقصى تقدير، حيث ارتفعت أسعار الذهب خلال العام الحالي فقط بأكثر من 54% وكان ذلك مدعوماً بموجات الشراء من البنوك المركزية العالمية، وبعض العوامل الإقتصادية الأخرى.

وسجلت أسعار الذهب اليوم عالمياً نحو 3992.88 دولار للأوقية، واعتبر الخبراء أن دخول الذهب في مرحلة هدوء يمهد لموجة جديدة من الصعود الكبير، وذلك سيحدث بمجرد قيام المستثمرين باستيعاب التطورات الإقتصادية العالمية الحالية والقادمة.

سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


