عاجل.. أسعار الذهب الآن تهبط لأدنى مستوى لها منذ 4 أسابيع بعد ارتفاع أسعار الدولار

شهدت أسعار الذهب الآن تراجعاً كبيراً مقارنة بأسعاره في بداية مايو الماضي، حيث هبط سعر الذهب اليوم إلى أدنى مستوى له منذ نحو أربعة أسابيع تقريباً، وانخفضت أسعار الذهب اليوم، بعدما اقتربت من أعلى مستوى لها في بداية مايو الماضي، وبلغت نسبة التراجع بأسعار الذهب نحو 0.4%.

وجاء هذا التراجع في سعر الذهب اليوم متزامناً مع تعافي أسعار الدولار الأمريكي أمام العملات العالمية الأخرى، حيث وصل سعر الدولار اليوم لأعلى مستوى له منذ سته أسابيع.

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وحول أسعار الذهب الآن العالمية في المعاملات الفورية، فقد سجلت الأوقية اليوم 3365.22 دولار، كما تراجع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة وصلت إلى 0.2%، وسجلت الأوقية 3390.10 دولار، وتراجع سعر الفضة بنسبة 1.7% لتصل الأوقية الآن إلى 34.20 دولار.