عاجل.. أسعار الذهب الآن تتكبد خسائر كبيرة ومفاجئة تزامناً مع صعود وتعافي أسعار الدولار

تراجعت أسعار الذهب الآن من جديد وتكبدت خسائر كبيرة مقارنة بأسعاره خلال الأيام القليلة الماضية والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً لم تشهده منذ شهور، ويأتي هذا التراجع في سعر الذهب اليوم بعد انخفاض حدة الحرب التجارية التي بدأها ترامب مع دول العالم عقب توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

كما جاء تراجع أسعار الذهب اليوم بنسبة وصلت إلى 0.4% خلال الأسبوع الأخير بعد تعافي أسعار الدولار قليلاً مقابل العملات الأخرى، وارتفاع سعر الدولار يجعل الذهب أكبر تكلفة بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى.

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وحول أسعار الذهب الآن العالمية فقد انخفضت في المعاملات الفورية لتسجل الآن 3303.51 دولار للأوقية، وذلك بانخفاض بلع نحو 0.4%، كما تراجعت أسعار الذهب بالعقود الأمريكية الآجلة بنسبة بلغت نحو 0.5% خلال الأسبوع الأخير، لتسجل الأوقية الآن سعر 3300.70 دولار.